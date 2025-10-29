Distriktssköterska/Sjuksköterska, Primärvårdsområde Väst, Vännäs HC
2025-10-29
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Region Västerbotten bedriver bred primärvårdsverksamhet inom hela Västerbottens län och möter patienter i alla åldrar, både i tätort och glesbygd. Med 33 hälsocentraler och sjukstugor finns vi där du finns. Vi arbetar aktivt med forskning och utveckling och tar tillvara medicinska resultat för att erbjuda vård med hög kvalitet där patienten är delaktig.
Vi vill att våra medarbetare ska vara delaktiga, ha inflytande och känna stolthet över att arbeta i primärvården. Viktiga fokusområden för oss är att erbjuda ett behovsanpassat vårdutbud samt att fortsätta utveckla digitala tjänster. Vi ser ett stort värde i samarbete med andra aktörer i samhället.
Primärvård Väst är en basenhet med fyra hälsocentraler i både stad och på landsbygd, fördelat över fyra kommuner: Vindeln, Vännäs, Bjurholm och Umeå. Hälsocentralerna har ett tätt samarbete inom basenheten. Goda förbindelser med lokal- och länstrafiken möjliggör pendling till, från och mellan våra enheter.
Till Primärvård Väst söker vi nu en distriktssköterska, alternativt grundutbildad sjuksköterska, för placering vid Vännäs hälsocentral.
Vännäs hälsocentral, som ligger vackert belägen vid Umeåälvens strandkant ca. 3 mil från Umeå stad, är en alldeles nybyggd och modern anläggning. I Vännäs arbetar vi i olika team, bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete samt har ett gott samarbete med kommunens olika vårdverksamheter. Våra ledord är: Trevlig, tydlig, konsekvent.
Arbetsuppgifter
Som distriktssköterska/sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Rollen innebär framför allt arbete inom primärvårdens basuppdrag. Att ta emot akuta likväl som planerade mottagningspatienter samt att sitta i telefonrådgivning. När vi tar hand om våra akuta patienter jobbar vi i team tillsammans med distriktsläkare och undersköterska.
Tillsammans arbetar vi aktivt för att utveckla arbetsmetoder som främjar patientsäkerhet, tillgänglighet och god arbetsmiljö.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som är legitimerad distriktsköterska, men även du som är grundutbildad sjuksköterska är välkommen att söka. Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete inom primärvård.
Som person trivs du med att arbeta i team, men du trivs även med, samt har förmåga att arbeta självständigt. Du har ett flexibelt arbetssätt och har förmåga att hantera varierande arbetsbelastning. Därtill är du engagerad i och tar ansvar för ditt arbete. Du tilltalas av förbättringsarbete och har ett lösningsorienterat förhållningssätt. Du är utåtriktad och tycker om att skapa goda kontakter och relationer.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
