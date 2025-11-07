Distriktssköterska/sjuksköterska önskas till Frösö hälsocentral!
2025-11-07
Välkommen till Frösö hälsocentral som ligger vackert belägen vid Storsjö strand, vi söker nu en dedikerad distriktssköterska till vårt härliga gäng!
Region Jämtland Härjedalen är en region att längta till och växa i. Vi ska arbeta för utveckling och tillväxt i Jämtland Härjedalen och erbjuda alla boende och besökare en hälso- och sjukvård av hög kvalitet. Vår vision är god hälsa och vi vill vara en region som du längtar till och växer i. Hos oss jobbar du med kollegor från många yrken, med både spets och bredd i kompetensen. Primärvården i Region Jämtland Härjedalen ingår organisatoriskt i Division Nära Vård tillsammans med Ambulans, Folktandvård, Psykiatri samt Barn- och ungdomspsykiatrin.
Primärvården är organiserad i 4 närvårdsområden och sedan januari 2022 så är primärvården och ambulanssjukvården integrerade under god och nära vård. Varje närvårdsområde är en ekonomisk enhet som leds av en verksamhetschef. Primärvården ansvarar också för regionens sjukvårdsrådgivning, ungdomsmottagning och närvårdsavdelningen Näva, vilka samtliga är anslagsfinansierade.
Vår hälsocentral är en trivsam, samt välfungerande arbetsplats och ligger inte långt ifrån Gustavsbergsbacken om man är sugen på ett kvällsåk efter dagens slut. Vi som arbetar här är distriktsläkare, ST-och AT läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, diabetessköterska, undersköterskor, medicinska sekreterare, fysioterapeuter och arbetsterapeut. Utöver det finns en familjecentral med BMM, BVC och öppen förskola. Vi har också en psykosocial mottagning.
Vi är drygt 50 härliga medarbetare och 2 engagerade enhetschefer som tillsammans erbjuder patientfokuserad vård till de ca. 12600 listade patienterna. Vi är medarbetare med både spets och bredd i vår kompetens och vår arbetsplats präglas av positiv stämning och god laganda. Vården bedrivs utifrån den hälsovalsmodell som regionen i Jämtlands län utarbetat. Vi arbetar personcentrerat i team med Nära Vård för att möta behoven hos de patienter som behöver oss mest.
Att arbeta som distriktssköterska består till stor del av rådgivning via telefon samt bokning av patientbesök. I rådgivningen jobbar vi med tidsbokad callback och kan välja att sitta tillsammans fyra distriktssköterskor/sjuksköterskor i ett större rum vilket förenklar möjligheten att rådfråga en kollega.
Förutom egen mottagning med sedvanligt mottagningsarbete som distriktssköterska har vi t.ex. diabetesmottagning, sårmottagning och astma/KOL- mottagning. I arbetet ingår också bedömning och mottagning av akuta patienter. Under arbetspasset finns alltid en s.k. frågedoktor schemalagd för konsultation.
Gillar du att jobba i team, vill ha möjlighet att arbeta på toppen av din kompetens och lockas av utveckling på jobbet? Då blir du en viktig kugge i vårt gäng!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning som distriktssköterska samt förskrivningsrätt, men även dig som är under utbildning till distriktssköterska. Erfarenhet från arbete vid hälsocentral är meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, där god samarbetsförmåga och förmåga till ett flexibelt arbetssätt är viktigt. Vi ser gärna att du är driven, nyfiken, har en positiv inställning till nya uppdrag och har ett förändringsinriktat arbetssätt. I arbetet förväntas att du kan jobba självständigt men också i team.
ÖVRIGT
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Persr/380/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214) Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Frösö hälsocentral Kontakt
Enhetschef
Johanna Brandt johanna.brandt@regionjh.se 063154496 Jobbnummer
