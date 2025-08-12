Distriktssköterska/Sjuksköterska, Olaus Petri vårdentral
2025-08-12
Är du nyfiken på hur det är att arbeta på Örebros största vårdcentral?
Olaus Petri vårdcentral ligger i centrala Örebro och har drygt 22 000 listade patienter. Vårt upptagningsområde utgörs av såväl villaområden, flerfamiljshus och landsbygd, vilket innebär ett varierat patientarbete för alla våra medarbetare.
Här på Olaus Petri vårdcentral finns ett gäng kompetenta, professionella och mycket erfarna sjuksköterskor och distriktssköterskor där vi nu söker medarbetare som vill vara med och stärka upp mottagningen. Vi har ett starkt intresse och ett stort engagemang till vårt arbete. Vi strävar efter att dra nytta av våra olikheter och våra olika kompetenser för att kunna erbjuda våra patienter det absolut bästa. För att ge patienterna den bästa möjliga vården arbetar vi i vårdlag.
Trivs du i ett flexibelt arbete där det är högt i takt och en trevlig familjär stämning? Då tror vi att du kommer trivas hos oss! För oss är utvecklingsmöjligheter en förutsättning för arbete där vi erbjuder dig stora möjligheter till både utbildning och utveckling.
Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt team och vill jobba som distriktssköterska eller sjuksköterska.
Olaus Petri vårdcentral ingår i Område nära vård. Området har till uppgift att tillhandahålla den vård som är vanligt förekommande, ofta återkommande eller kronisk och som därför behöver finnas geografiskt nära patienterna. I området finns navet för hälso- och sjukvårdens omställning mot just nära vård. Tanken med den nära vården är knyta vård inom sjukhus, vårdcentraler och kommuner närmare varandra. Vi ska möta människor med komplexa behov och kronisk sjukdom på ett än bättre sätt och arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för alla länsinvånare.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Arbetsuppgifterna präglas av självständigt arbete med patientens bästa i fokus. Du kommer ha din egen mottagning med arbetsuppgifter som till exempel patientarbete i öppenvård, telefonrådgivning, 1177 chatt, läkemedelshantering samt förskrivning av vissa läkemedel och hjälpmedel. I kombination med det självständiga arbetet kommer du ha ett tätt samarbete med dina övriga kompetenta kollegor på vårdcentralen.
Välkommen med din ansökan!
Vi söker sig som är legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska. Är du dessutom diabetessköterska eller astma/KOL sköterska är du extra intressant för oss!
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt län
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
