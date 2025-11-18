Distriktssköterska/Sjuksköterska med vidareutbildning Salems VC
Välkommen till en välfungerande vårdcentral!
Salems vårdcentral, med cirka 13 800 listade patienter, är en välfungerande och stabil enhet med omvittnat trevligt arbetsklimat.
Vår verksamhet ligger i fina lokaler i ett naturskönt och lugnt område som utgörs av villor, radhusbebyggelse och ett mindre antal flerfamiljshus. Då Salem är en geografiskt liten kommun har vi korta avstånd mellan oss och våra patienter. En trivsam och trevlig arbetsplats där vi månar om varandra och arbetar mot samma mål. Vi prioriterar en god arbetsmiljö och högkvalitativ vård.
På enheten finns en självständig och rutinerad sjuksköterskegrupp som driver egna mottagningar för diabetes, hypertoni, astma/KOL samt demens. Vi har ett mycket kompetent psykosocialt team med två kuratorer samt rehabiliteringskoordinator. Vi bedriver även primärvårdsrehab med fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kiropraktor samt dietister.
Vårt uppdrag innefattar även BVC och familjecentral i samarbete med kommunen. Barnmorskemottagning finns i samma byggnad. Du når oss lätt från södra Stockholm och Södertälje med bra läge nära E4 och pendeltåget.
Som medarbetare har du förmåner såsom fri sjukvård, avtalspension samt försäkringar.Publiceringsdatum2025-11-18Dina arbetsuppgifter
Som distriktssköterska eller sjuksköterska med vidareutbildning kommer du att ansvara för en egen mottagning inom ditt område. Tjänsten omfattar samtliga arbetsuppgifter som förekommer på en sjuksköterskemottagning. Arbetet innebär stor frihet under ansvar, där du själv planerar dina dagar och bokar besök i samråd med kollegor och övriga teamet. Du kommer även att arbeta med chatt och TeleQ samt vid behov inom hemsjukvården. Det finns möjlighet till distansarbete en dag varannan vecka eller enligt överenskommelse med närmaste chefKvalifikationer
• Distriktssköterska eller legitimerad sjuksköterska eller med vidareutbildning inom diabetes eller hypertoni.
• B-körkort.
• Svenskkunskaper motsvarande C1.
• Erfarenhet från tidigare arbete som sjuksköterska och är trygg i din kompetens.
• Erfarenhet av primärvård samt journalsystemet TakeCare är meriterande.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är positiv och kan ta eget ansvar. Du ser lösningar, är flexibel, gillar att jobba i team samt har en god prioriteringsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform
Tillsvidareanställning på 100%. Provanställning kan komma att tillämpas.
Övrig information
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag. Provanställning kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
