Distriktssköterska/sjuksköterska med specialistkompetens inom diabetes
Region Halland / Sjuksköterskejobb / Halmstad Visa alla sjuksköterskejobb i Halmstad
2026-06-01
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Halland i Halmstad
, Laholm
, Falkenberg
, Varberg
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Vi välkomnar en ny kollega till Vårdcentralen Hertig Knut, en vårdcentral där vi lägger stort fokus på ett öppet arbetsklimat där vi respekterar och kommunicerar med varandra. Publiceringsdatum2026-06-01Dina arbetsuppgifter
Här arbetar du självständigt med vår diabetesmottagning, ger råd, stöd och utbildning till patienterna. Du arbetar även i team tillsammans med läkare och övriga professioner på vårdcentralen.
Som diabetessköterska/sjuksköterska hos oss kan du bland annat komma att arbeta med:
egen diabetesmottagning med både nybesök, uppföljningar och medicinjusteringar
förskrivning av förbrukningsartiklar inom diabetesvård
bemanning av vår telefonrådgivning
både fysiska besök och digitala vårdmöten
Beroende på tjänstgöringsgrad så kan det också tillkomma sedvanliga arbetsuppgifter på disktriktssköterskemottagning.
Om arbetsplatsen
Vårdcentralen Hertig Knut är en medelstor vårdcentral med cirka 9500 listade patienter. Verksamheten är förlagd mitt i centrala Halmstad. Vårdcentralen består av läkarmottagning och distriktssköterskemottagning, provtagningslab, sjukgymnastik, arbetsterapi, psykolog, kurator, barnavårdscentral, specialistmottagningar för astma/KOL och diabetes.
Vi har en välkomnande arbetsmiljö och arbetar utifrån personcentrerad vård. Vår personalgrupp är mycket förändringsbenägen och vi arbetar kontinuerligt med att förstärka teamarbetet ytterligare mellan olika yrkesgrupper. Vi samarbetar för att ge bästa möjliga kvalitet i alla våra patientbesök. Vi ser fram emot att få en ny kollega som kan tillföra vår verksamhet nya idéer och förbättringar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad distriktssköterska alternativt sjuksköterska med kompetens och utbildning inom diabetesområdet. Du är en serviceinriktad och lösningsorienterad person med ett gott bemötande. Du har lätt för att samarbeta och trivs med att arbeta i team. På vårdcentralen krävs också att du kan arbeta självständigt och har förmåga att vara flexibel. Vi ser även att du har engagemang och vilja att aktivt bidra i utvecklingen av vår verksamhet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som medarbetare här.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland – bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Läs mer om Region Hallands organisation, vårt uppdrag och vår vision.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115), http://www.regionhalland.se/
Köpmansgatan 29 (visa karta
)
302 42 HALMSTAD Arbetsplats
Vårdcentralen Hertig Knut Kontakt
Ann-Christin Elmhäll, Vårdförbundet Ann-Christin.Elmhall@regionhalland.se Jobbnummer
9938110