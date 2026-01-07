Distriktssköterska/Sjuksköterska med inriktning astma/KOL
2026-01-07
Välkommen till Capio Vårdcentral Kungsholmen! Vi finns centralt beläget ett stenkast från Stockholms stadshus i Serafimerlasarettets vackra och anrika lokaler, fem minuters promenad från Centralen. Vi har i dagsläget ca 16 000 listade patienter och är ca 55 medarbetare med nära kontakt och korta beslutsvägar. Eftersom samarbete är en förutsättning för att bedriva effektiv vård, så är teamarbete också en naturlig del av vår vardag. Här arbetar vi med sambedömning av våra patienter vid dagliga ronder för att på bästa sätt nyttja varandras kompetenser med patienten i centrum. När det kommer till digifysisk vård så har vi länge legat i framkant och vi jobbar kontinuerligt med att utveckla digitala verktyg som ett komplement i patientarbetet. Att erbjuda bästa möjliga vård och att värna en arbetsmiljö där alla kan utvecklas och känna stolthet över sin egen och vår gemensamma insats är vår högsta prioritet.
Din roll
Vi söker dig som är utbildad astma/KOL sjuksköterska för arbete på vår mottagning. Tjänsten består till största del av arbete med egen mottagning för patienter med astma/KOL, men även i mindre utsträckning av sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterskor på vårdcentral (ex. telefonrådgivning, chatt, mottagningsarbete och bedömning av akuta patienter). Då arbetet är relativt självständigt innebär det att du ska kunna göra egna bedömningar och fatta egna beslut, självfallet finns det alltid någon att konsultera när så behövs. Arbetet är också till stor del fokuserat på proaktivitet, dvs. vi vill ha "koll" på våra patienter med kronisk sjukdom och här spelar du en viktig roll då du har ett huvudansvar för att hålla i kontakten med patientgruppen och säkerställa en ändamålsenlig uppföljning. På mottagningen finns också en utsedd specialistläkare med astma/KOL som ansvarsområde och du kommer även samarbeta med andra astma/KOL sjuksköterskor i etablerade nätverk inom Capio.
Vi erbjuder dig
Hos oss blir du en del av en mycket kompetent och välfungerande arbetsgrupp. Vi trivs tillsammans, har roligt och stöttar varandra - i glada stunder såväl som när det är tufft. Om du lovar att bidra med nyfikenhet, en framåtlutad inställning och stort engagemang så lovar vi att ge dig möjlighet att utvecklas och kunna påverka både din vardag och vår verksamhet. Vi tror att en högre grad av självstyre minskar stress och ökar välbefinnandet. Och om du mår bra gör du också ett bra jobb vilket såklart är det bästa för våra patienter.
Hör av dig så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda dig.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna distriktssköterska med specialistutbildning inom astma/KOL. Som person är du trygg, både i dig själv och i din profession, samt har ett patientfokuserat arbetssätt. Vi ser gärna att du har erfarenhet av mottagningsarbete. Har du arbetat på vårdcentral tidigare är det meriterande. Du är noggrann i ditt arbete, har förmåga till flexibilitet och kan anpassa tempo och arbetsmetoder efter vad varje situation kräver. Vi värdesätter laganda och förmåga att ta initiativ. Vi lägger stor vikt vid ett bra samarbete och bemötande av både patienter och kollegor. Som person är du tydlig och förtroendeingivande samt har god förmåga att strukturera och prioritera. Du är engagerad och noga med att alltid hålla hög kvalitet i ditt arbete. Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
Sista dag att ansöka är 2026-02-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
