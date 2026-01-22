Distriktssköterska/sjuksköterska med diabeteskompetens, graviditetsvikariat
Capio Gubbängen är en trevlig och välfungerande vårdcentral med bra möjligheter till kollektivtrafik. Vi är ett kompetent och engagerat team som tillsammans har hand om ca 9500 patienter. Det är en blandad patientgrupp med individer i alla åldrar.
Vi som arbetar här är allmänspecialister, ST-läkare, psykologer, undersköterskor, distriktssköterskor och sjuksköterskor. Vi har flera sjuksköterskeledda kronikermottagningar.
Vår ena diabetessköterska ska nu gå på graviditetsledighet och vi söker därför dig dsk/ssk för arbete hos oss. Även sedvanligt mottagningsarbetet ingår, som rådgivning i telefon och chatt samt olika mottagningsbesök som såromläggningar, läkemedelsinfusioner, injektioner.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska eller distriktsköterska, gärna med några års erfarenhet. Diabeteskompetens är meriterande.
Vi ser gärna att du är samarbetsorienterad samt har ett lösningsorienterat och patientfokuserat arbetssätt. Du är noggrann i ditt arbete, har förmåga till flexibilitet och kan anpassa tempo och arbetsmetoder efter vad varje situation kräver. Vi värdesätter laganda och förmåga att ta initiativ. Som person är du tydlig och förtroendeingivande samt har god förmåga att strukturera och prioritera. Du är engagerad och noga med att alltid hålla hög kvalitet i ditt arbete. Du gillar utmaningar och vill vara delaktig i vårdcentralens utveckling. De trivs både med att jobba självständigt och i team.
Vi erbjuder dig
• En stödjande och inkluderande arbetsplats med nära samarbete mellan professioner * Möjlighet till kompetensutveckling * Kollektivavtal och tjänstepension * Närvarande chef och ett gott kollegialt stöd * Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
Anställningsvillkor
Vikariatet avser vikariat ca 1 år med god möjlighet till förlängning, samt tillträde enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
