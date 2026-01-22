Distriktssköterska/sjuksköterska Mariehems hälsocentral Umeå
2026-01-22
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Mariehems hälsocentral har cirka 12 500 listade patienter och är belägen på Mariehem i Umeå med fem minuters promenad till Nydalasjön. Mariehems hälsocentral är en del av primärvårdsområde Nord som också inkluderar Sävar, Robertsfors samt Ersboda hälsocentral. Denna tjänst kommer att förläggas på Mariehems hälsocentral.
Vill du bli en del av ett interprofessionellt team där vi tar gemensamt ansvar för arbetsuppgifterna? Du kommer arbeta med flera erfarna och specialiserade kollegor.Publiceringsdatum2026-01-22Arbetsuppgifter
Som distriktssköterska/sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Du möter och vårdar barn, ungdomar, vuxna och äldre i både planerad, akut och egen mottagning. Arbetet är varierat med rådgivning, bedömningar, uppföljning och på annat sätt hälsofrämjande arbete.
Tillsammans arbetar vi aktivt för att utveckla arbetsmetoder som främjar patientsäkerhet, tillgänglighet och god arbetsmiljö. Vi uppmuntrar ett innovativt arbetssätt.
Vi erbjuder möjlighet att specialisera sig inom områden som ingår i uppdraget.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Vidareutbildning till distriktssköterska är meriterande.
Du trivs med att arbeta i team men har en god förmåga att organisera och strukturera ditt eget arbete. Du är flexibel, kan hantera varierande arbetsbelastning och har ett lösningsorienterat förhållningssätt. Vi arbetar för att aktivt utveckla arbetsmetoder som främjar patientsäkerhet, tillgänglighet och en god arbetsmiljö.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
Region Västerbotten, Primärvård Nord Umeå
Anna Thysell Anna.Thysell@regionvasterbotten.se +46761313352
9699953