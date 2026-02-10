Distriktssköterska/sjuksköterska, Lövånger hälsocentral, Lövånger
Region Västerbotten, Primärvård Syd Skellefteå / Sjuksköterskejobb / Skellefteå Visa alla sjuksköterskejobb i Skellefteå
2026-02-10
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Primärvård Syd Skellefteå i Skellefteå
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen samlas primärvård, tandvård och sjukhusvård i en gemensam förvaltning och organiseras i läns- och närsjukvårdsområden. I närsjukvårdsområde Skellefteå ingår Akuten, Medicinsk och geriatrisk klinik, Rehabcentrum, Psykiatriska kliniken, 1177, Centrum för opererande verksamheter samt primärvården i Skellefteå och Norsjö. Tillsammans ska dessa verka för en god och nära vård
Primärvård Syd Skellefteå består av hälsocentralerna Anderstorp, Bureå, Burträsk och Lövånger. Här arbetar vi tillsammans för att utveckla primärvården.
Lövånger hälsocentral, med ungefär 2500 listade patienter, är den lilla hälsocentralen mitt i Västerbottens kustland. Mellan städerna Skellefteå och Umeå, med en levande landsbygd som fond, ligger samhället Lövånger med omkringliggande byar. Här arbetar vi med något så motsägelsefullt som stadsnära glesbygdsmedicin. Samtidigt som vi har Umeå universitetssjukhus blott en dryg timme bort så har vi samtidigt en tydlig glesbygdsprägel på våra vårdärenden.
I Lövånger känner vi verkligen våra patienter och patienterna oss. Personalomsättningen är låg och både bemanningsgraden och kompetensnivån är hög. Lövånger hälsocentral toppar Nationella patientenkäten i Västerbotten återkommande, vilket vi är stolta över. Våra patienter ger oss sitt förtroende - de söker på hälsocentralen och förväntar sig i hög grad vård på hälsocentralen, snarare än remiss till något av sjukhusen.
På hälsocentralen råder mycket god stämning, vi hjälps åt och hittar kreativa lösningar för patientens bästa och för att stötta varandra. Vi arbetar kontinuerligt med både arbetsmiljö och trivsel liksom med verksamhetsutveckling.
Vi söker nu en sjuksköterska eller distriktssköterska som vill bidra med sin kompetens och erfarenhet för patienternas bästa.Publiceringsdatum2026-02-10Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter på hälsocentralen spänner över ett brett område och omfattar det allmänmedicinska uppdraget där du möter patienter i alla åldrar och situationer. Du arbetar hälsofrämjande med rådgivning och behandling i första linjens vård, både via telefon, e-tjänster och på mottagningen.
Arbetet sker genom både akut och planerad verksamhet. Ett nära samarbete sker med dina kollegor på enheten och tvärprofessionellt, men även med andra aktörer så som kommunen och annan specialistvård. Beroende på utbildningsbakgrund och intresse så kan det även finnas möjlighet till ett specialistområde.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska.
Du är noggrann, tar stort ansvar för ditt arbete och din arbetsplats och är trygg i din profession. Du kan arbeta både självständigt och i team samt har god social förmåga. Du är en närvarande och positiv person som med expertkunskap och omsorg ser patienten och bidrar till en helhetssyn som gör vårdprocessen bättre och tryggare. Du tycker om att samarbeta och att finnas där för andra människor.
Primärvården i Skellefteå och Norsjö befinner sig på en utvecklingsresa mot framtidens primärvård, där vill vi gärna få med dina reflektioner, erfarenheter och perspektiv. Kritiskt tänkande och en positiv attityd går gärna hand i hand.
Urval och intervjuer sker löpande.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C304328". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Primärvård Syd Skellefteå Kontakt
Avdelningschef
Anna Andersson anna.mh.andersson@regionvasterbotten.se 090-7859120 Jobbnummer
9733587