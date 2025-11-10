Distriktssköterska/sjuksköterska kväll till Båstads kommun
Båstads kommun ligger på natursköna Bjärehalvön, omgiven av hav i tre väderstreck. Här möts du av vacker natur, goda kommunikationer och ett aktivt samhälle med full service. Vårt läge med två järnvägsstationer, närhet till flygplats och motorväg gör kommunen till en attraktiv plats att både bo och arbeta i.
Vår vision är att vara en förebild för ett friskt liv och hållbart entreprenörskap - en plats där människor vill bidra, växa och utvecklas. Som arbetsgivare erbjuder vi en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö, där vår värdegrund bygger på professionalism, arbetsglädje och respekt.
Tillsammans gör vi skillnad varje dag genom att ge god service till våra invånare, med engagemang, samarbete och vilja att utvecklas.
Vi söker dig som vill jobba som sjuksköterska hos oss i Båstads kommun och vara en del av vårt team. Vi söker dig som vill jobba kväll.Publiceringsdatum2025-11-10Arbetsuppgifter
Vi söker dig som delar vår värdegrund och vill arbeta utifrån vårt förhållningssätt. Vi är ett professionellt team med undersköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och sjuksköterskor som samarbetar med den enskilda vård- och omsorgstagaren i centrum utifrån dennes specifika behov.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av hälso- och sjukvård inom ansvarsområdet. Du bedömer och utför medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser upp till sjuksköterskenivå samt följer upp och dokumenterar enligt gällande lagstiftning. Du arbetar lösningsfokuserat där du har vård och omsorgstagaren i fokus. I arbetet handleder, undervisar du till vård- och omsorgspersonal.
I hemsjukvården ansvarar du för den medicinska vården upp till sjuksköterskenivå, du arbetar i team tillsammans med övriga professioner som finns runt vård och omsorgstagarna.
Arbetstiden är framför allt kväll men möjlighet i kombination med dag.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad sjuksköterska. För att lyckas i rollen behöver du ha förmåga till helhetssyn, arbeta självständigt och prioritera i stressade situationer. Vidare är det viktigt att du har en positiv inställning samt ett genuint intresse av att aktivt delta i utvecklingen av vården inom kommunen. Som kollega är du samarbetsvillig och vill aktivt bidra till en god arbetsmiljö för gruppen.
Körkort är ett krav. Erfarenhet inom specialområdet distriktssköterska eller vård av äldre är meriterande.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi erbjuder friskvårdsbidrag och möjlighet till både löne- och semesterlöneväxling enligt gällande avtal. Rökfri arbetstid tillämpas. Som del av Familjen Helsingborg samarbetar vi med andra kommuner i regionen för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
Kommunala avtal gäller, och vid tillsvidareanställning ingår en skyldighet till krigsplacering i Båstads kommun. Vi värdesätter mångfald och välkomnar alla sökande hos oss är det viktigt att varje medarbetares kompetens tas tillvara.
Som en del i anställningsprocessen har vi som rutin att ta registerutdrag ur polisens belastningsregister. Detta innebär att vi kommer att begära ett registerutdrag från dig innan anställning. Du beställer själv registerutdraget från Polisen. Blanketten hittar du på följande webbadress: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor - beställ gärna ditt registerutdrag redan idag.
Kommunala avtal gäller. Med en tillsvidareanställning följer en skyldighet att krigsplaceras i Båstads kommun. För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Fackliga representanter nås via respektive förbunds webbplats.
