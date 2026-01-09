Distriktssköterska/sjuksköterska Hemsjukvården
2026-01-09
Nu ska vi i hemsjukvården utökas med fler sjuksköterskor. Vi letar dig som är en engagerad sjuksköterska som önskar ett omväxlande arbete och som vill göra skillnad i människors liv. Hos oss kommer du spela en viktig roll i att ge vård och stöd till patienter i deras hemmiljö.
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där du kommer att ha möjlighet att växa och utvecklas i din karriär. Du kommer att få chansen att arbeta i ett team av andra yrkesgrupper som tex rehab och undersköterskor och bidra till att göra en verklig skillnad i människors liv.
Om du känner att detta låter som något för dig, tveka inte att skicka in din ansökan. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team och arbeta tillsammans för att skapa en positiv inverkan på patienters liv.Publiceringsdatum2026-01-09Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska har du ett självständigt arbete där våra patienter står i centrum utifrån den omvårdnad de behöver. Du samarbetar i team med undersköterskor, rehabteam samt läkare från hälsocentralen, personal från kommunen men även slutenvården i Regionen.
Du ansvarar för att bedöma, planera, genomföra och följa upp hälso- och sjukvårdsinsatser, medicinhantering, specifik omvårdnad samt dokumentation. Du ger även stöd och handledning till omvårdnadspersonalen. Arbetet kan också innebära att du möter personer som befinner sig i en palliativ fas i livet, där din uppgift är att skapa en god vård under livets sista tid för både patienten och dess närstående.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska - och som vill vara med och göra skillnad! Hos oss får du möjlighet att arbeta i en miljö där utveckling är en naturlig del av vardagen. Vi letar efter dig som ser möjligheter, hittar lösningar och bidrar med energi och engagemang i det dagliga arbetet. Du har ett professionellt och varmt bemötande, är flexibel och har en väl utvecklad förmåga att planera och samarbeta.
Rollen innebär nära kontakt med vårdtagare, anhöriga och kollegor - därför värdesätter vi din kommunikativa styrka och ditt genuina intresse för människor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som trivs med ansvar, är trygg i din kompetens och vill vara en del av ett team som gör skillnad varje dag.
För tjänsten krävs B-körkort.
Mer om tjänsten
Vi arbetar enligt hel/del-modellen vilket innebär en anställning på heltid med möjlighet att arbeta mindre. Anställningen är tills vidare med tillträde enligt överenskommelse. Tillgång till tjänstebil. Arbetstid är i huvudsak dagtid, men viss kväll- och helgtjänstgöring förekommer.
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-31
För samtliga tjänster skall "Blankett för att kontrollera egna uppgifter - Begäran om utdrag från belastningsregistret för enskild person (442.3)" Kontrollera egna uppgifter, e-tjänst | Polismyndigheten - uppvisas i obrutet kuvert
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt of entlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10
Om arbetsplatsen
Socialtjänsten är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Läs mer:www.pitea.se/jobbahososs
Move to Piteå - för dig som vill flytta till Piteå
Letar du bostad, vill du veta mer om skola och barnomsorg eller är du nyfiken på kultur- och fritidsutbudet? Move to Piteå erbjuder dig stöd från start till mål.www.pitea.se/inflyttare-
Move to Piteå Ersättning
