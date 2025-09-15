Distriktssköterska/sjuksköterska för behovsanställning hos Älmhult vårdc...
Achima Care AB / Sjuksköterskejobb / Älmhult Visa alla sjuksköterskejobb i Älmhult
2025-09-15
, Osby
, Östra Göinge
, Ljungby
, Markaryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Achima Care AB i Älmhult
, Ljungby
, Alvesta
, Växjö
, Ängelholm
eller i hela Sverige
Är du sjuksköterska eller distriktssköterska och vill arbeta när det passar dig - samtidigt som du gör skillnad för våra patienter? Vi söker nu dig som vill arbeta vid behov och vara en del av vårt team när extra resurser behövs. Publiceringsdatum2025-09-15Om företaget
Älmhults vårdcentral ligger mitt i centrum, i en småstad med en oväntat internationell puls. Här möter vi patienter från många olika bakgrunder, vilket ger ett omväxlande och stimulerande arbete. Vi är ett team på cirka 50 medarbetare som tillsammans ansvarar för omkring 12000 listade patienter. Hos oss är samarbete, kvalitet och ett gott bemötande självklara delar av vardagen.
Din roll hos oss
Som en del av vårt team kommer du att arbeta med sedvanliga arbetsuppgifter inom primärvården: mottagningsarbete, telefon- och digital rådgivning, vaccinationer och förebyggande hälsovård. Du möter patienter i alla åldrar och situationer och bidrar till att skapa trygghet och kontinuitet i vården. Arbetet sker både självständigt och i nära samarbete med kollegor från olika professioner.
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska
Är trygg i din yrkesroll och har god förmåga att arbeta självständigt
Har ett gott bemötande och trivs med att möta människor i olika livssituationer
Tidigare erfarenhet från primärvård är meriterande, men inte ett krav.
Vi erbjuder
En behovsanställning med varierande arbetspass utifrån verksamhetens behov och dina möjligheter. Här möts du av kollegor med hög kompetens och ett starkt engagemang, i en arbetsmiljö som präglas av samarbete, omtanke och kvalitet.
Om Achima
Achima grundades redan år 2004 och har sedan dess varit aktörer inom primärvården. Idag har vi 11 vårdcentraler runt om i Sverige och ett huvudkontor som är beläget i vackra Karlskrona.
Som anställd hos oss kommer du snabbt märka att vi har en stark företagskultur. Företagskulturen kallar vi The Achima Way och präglas av en familjär känsla med mycket arbetsglädje och fokus på bemötande. Vill du lära känna oss bättre innan du söker tjänsten? Besök oss gärna på sociala medier: Linkedin, Facebook och Instagram.
Missa inte heller att läsa om alla förmåner du får som anställd hos oss! För mer information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta verksamhetschef, Senada Hodzic, på senada.hodzic@achima.se
alternativt 073-860 16 84. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Achima Care AB
(org.nr 556601-9823), http://www.achima.se/ Arbetsplats
Achima Care Kontakt
Senada Hodzic senada.hodzic@achima.se Jobbnummer
9508413