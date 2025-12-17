Distriktssköterska / Mottagningssköterska till Hortlax Hälsocentral
Region Norrbotten / Sjuksköterskejobb / Piteå Visa alla sjuksköterskejobb i Piteå
Vi ser gärna att du blir en av oss. Hortlax Hälsocentral är en utvecklande hälsocentral som växer. Vi jobbar med patienten i centrum samtidigt som vi värnar om en god arbetsmiljö. Alla professioner på hälsocentralen är lika viktiga. Vi hjälper och stöttar varandra med ett positivt förhållningssätt.
Vi sökerVi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med goda kunskaper i det svenska språket, lägst C1 nivå, samt god datorvana och erfarenhet i Cosmic. Vi ser det som meriterande om du har påbyggnadsutbildning till distriktssköterska eller har tidigare arbetserfarenhet av primärvården eller mottagningsarbete.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, som person är du flexibel och kan anpassa dig efter förändrade omständigheter, du är serviceinriktad i ditt bemötande och har en problemlösande analysförmåga för att kunna arbeta med komplexa frågor och problem. Vidare är du strukturerar och planerar och organiserar ditt arbete på bäst sätt.
Det här får du arbeta med
Hortlax Hälsocentral har 9900 listade patienter. Vi jobbar teambaserat med patienten i centrum. Hälsocentralen har sedvanligt mottagningsarbete för läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, undersköterskor. Vi har ett psykosocialt team som består av vårdsamordnare. psykolog samt kuratorer. Barnhälsovård samt mödrahälsovård. Lättakuten är öppen dagligen. De arbetsuppgifter som ingår i denna tjänst är varierande bland annat mottagning arbete på lättakuten eller egen sköterska mottagning, Rådgivning i telefon, TeleQ,1177 samt chattfunktionen plattform 24. Delta i arbetsgrupper för utveckling på hälsocentralen.
Det här erbjuder vi dig
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder en tillsvidare anställning på heltid, arbetstiden är förlagd till dagtid. Tillträde enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Britt-Marie Nilsson britt-marie.nilsson@norrbotten.se 0911-75909 Jobbnummer
9650025