Distriktssköterska med samordnaruppdrag till Stocksunds vårdcentral
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Danderyd Visa alla sjuksköterskejobb i Danderyd
2026-03-19
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Danderyd
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Vi satsar nytt och hållbart - i en lugn och trygg miljö
Ny energi, nya kollegor - Stocksunds vårdcentral växer.
Vi söker nu en distriktssjuksköterska som vill ta en central och ledande roll i mottagningsarbetet på Stocksunds vårdcentral.
I uppdraget ingår att både leda och själv delta i det dagliga sköterskearbetet samt, i nära samverkan med vårt väl dimensionerade läkarteam, ansvara för triage och prioritering för hela husläkarmottagningen. Som distriktssköterska hos oss blir du navet i mottagningens flöden med god överblick och snabba beslutsvägar.
Det kliniska vardagsarbetet sker i nära samarbete mellan läkare, distriktssköterska, undersköterska och administrativ personal. Du har alltid snabb tillgång till medicinsk rådgivning och stöd vid bedömnings situationer.
Så arbetar vi - patientnytta, arbetsro och nära samarbete
Vi prioriterar kontinuitet och insatser som ger tydlig nytta för patienten och skapar en trygg, värdeskapande och hållbar vård. För att säkra stabilitet och arbetsro samordnar vi även med våra systerenheter i Djursholm och Danderyd, som bland annat hanterar TeleQ och hemsjukvård.
Du kan läsa mer om oss på Stocksunds vårdcentral
Vi erbjuder
Stabil anställning i ett växande team med nära och engagerat ledarskap
Tid för patienterna, hög kontinuitet och goda förutsättningar för kvalitet
Flexibelt upplägg av arbetsdag och schema
Möjlighet till kompetensutveckling
Läs gärna mer om våra förmåner på: Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde
Din roll
Som samordnande distriktssköterska arbetar du med både mottagningsarbete och teamledning. Rollen är varierad och ger utrymme att utvecklas - både individuellt och tillsammans med teamet samt bidra till förbättrade arbetssätt och strukturer.
Om dig
Du bidrar aktivt till god vård och ett gott arbetsklimat. Du trivs i mindre team, tar ansvar och värdesätter nära samarbete över professionsgränser.
Du är flexibel, prestigelös och lösningsorienterad, och trygg i att anpassa dig efter mottagningens behov.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och god samarbetsförmåga.Publiceringsdatum2026-03-19Kvalifikationer
Legitimerad distriktssköterska
Övriga meriterande erfarenheter: kunskap i Takecare, erfarenhet av mottagningsarbete, erfarenhet av arbetsledning
Se också SLSO:s generella krav vid patientnära arbete nedan.
Anställningsform
Tillsvidareanställning, heltid. Måndag-fredag 8-17. Provanställning kan tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Du har en grundanställning som distriktssköterska /legitimerad sjuksköterska. Uppdraget som samordnare får du ett lönetillägg och uppdraget förnyas.
Så här ansöker du
Vi tar endast emot ansökningar via Region Stockholms rekryteringssystem - klicka på "Ansök". Ansökningar via brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av annonser.
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan komma att kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1939". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Danderyds vårdcentral Kontakt
Caroline Draste, Biträdande verksamhetschef 0724-507306 Jobbnummer
9808477