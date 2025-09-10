Distriktssköterska/leg. sjuksköterska till Sollefteå kommun
Vill du vara med och göra skillnad? Då är det kanske dig vi söker som medarbetare till Sollefteå kommun. Hos oss har du nära till storslagen natur och småstadscharm. Du kan njuta av ett varierat fritids- och kulturliv.
För oss är det viktigt att du känner att ditt arbete är meningsfullt och att du ser din del i helheten. Du är med och utvecklar verksamheten mot kommunens övergripande vision och mål.
Här bor människor med stark framtidstro, välkommen till oss!
Vi söker en distriktssköterska eller legitimerade sjuksköterska för anställning inom Sollefteå kommuns Hälso- och sjukvård.
Sjuksköterskor inom Sollefteå kommun ansvarar för hemsjukvården och särskilt boende (SÄBO) i Äldreomsorgen och Funktionsstöd. De har ansvar för specifik omvårdnad för brukare i ordinärt boende/SÄBO inom ett geografiskt område.
Arbetet bygger mycket på samarbete med fysioterapeuter, arbetsterapeuter, chefer och baspersonal på SÄBO och inom hemtjänsten samt regionens hälsocentral och sjukhus.Kvalifikationer
Vi söker dig som är distriktssköterska eller legitimerad sjuksköterska.
Du är trygg i din yrkesroll, flexibel och vill ha ett omväxlande arbete.
Som person är du positiv, prestigelös, bemöter människor med respekt, kan arbeta självständigt och ta egna beslut.
Det är viktigt att kunna lägga upp och planera dagen på ett säkert och effektivt sätt. Du ser helheten kring patienten och samarbetar med kollegor och hela teamet runt patienten.
Du är med och aktivt arbetar för utvecklingen av enheten. Tillsammans skapar vi den bästa vården för patienten.
B-körkort för manuell bil är ett krav.
