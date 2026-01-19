Distriktssköterska eller sjuksköterska till Vårdcentralen City
2026-01-19
Vårdcentralen City, Eskilstuna
Vårdcentralen City är en väletablerad vårdcentral med drygt 17 400 listade patienter och ca 70 medarbetare. Primärvårdens alla professioner finns representerade på enheten. Vi har även barnavårdscentral och familjecentral.
Vårdcentralen City är belägen i centrum av Eskilstuna.
Primärvådsjouren bedrivs på helgerna i Vårdcentralen Citys lokaler i samarbete med övriga vårdcentraler i Eskilstuna.
Vi arbetar med Nära Vård omställningen vilket innebär att vi med invånare samskapar och flyttar fokus till att arbeta mera personcentrerat, sammanhållet, proaktivt och hälsofrämjande. Arbetsuppgifter
Arbetet består av en ständig variation av arbetsuppgifter såsom telefonrådgivning, digitala vårdkontakter, mottagningsbesök. Jourpass på primärvårdsjouren förekommer. Du driver ditt eget arbete men bidrar också till helheten på vårdcentralen och utvecklar verksamheten tillsammans med oss. Som anställd hos oss finns goda möjligheter för utveckling. Vi tillämpar arbetstider som ger dig möjlighet att inom givna ramar påverka dina arbetstider så långt verksamheten tillåter.
I dina arbetsuppgifter ingår samverkan med övriga professioner kring enkla och komplexa tillstånd, telefonrådgivning, kliniska bedömningar och åtgärder med ett personcentrerat förhållningssätt. Du arbetar med ett hälsofrämjande synsätt och utgöra ett stöd för människor i alla åldrar och sjukdomstillstånd. Du gör självständiga bedömningar, undersökningar och triagerar till rätt vårdnivå. Du möter dina patienter fysiskt, virtuellt eller via telefon.
Här strävar vi efter en bred kompetens, då bredden på vårt uppdragsområde är stort.
På vårdcentralen arbetar vi i team så är du nyfiken och gillar teamarbete sök till oss.
Arbete på primärvårdsjour ingår också i uppdraget.
Vi ser fram emot din ansökan!
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad distriktssköterska eller sjuksköterska som vill arbeta på en trivsam arbetsplats som kännetecknas av arbetsglädje. Tidigare arbetslivserfarenhet och erfarenhet från arbete i primärvården är meriterande men inget krav, vi ser gärna att du har förskrivningsrätt.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet och personliga egenskaper som exempelvis bra bemötande, god samarbetsförmåga, självständighet, flexibilitet och kompetens samt förmåga att prioritera och sätta patienten i fokus.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef Eva Hammar, eva.hammar@regionsormland.se
016-10 40 58.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Vårdcentralen City!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-02-19.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
