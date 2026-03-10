Distriktssköterska eller Sjuksköterska Sandens hälsocentral
2026-03-10
Välkommen till Sandens hälsocentral - en arbetsplats där samarbete, trivsel och utveckling står i centrum! Vi är cirka 50 medarbetare med olika professioner som tillsammans erbjuder hälso- och sjukvård till drygt 12 000 listade patienter. Hos oss får du kollegor med lång erfarenhet av primärvård och ett nära samarbete både inom teamet och med andra yrkesgrupper.
Vi är stolta över vår goda arbetsmiljö - här är alla en viktig del av teamet, och vi arbetar aktivt för att varje medarbetare ska känna sig inkluderad och delaktig.
Vi sökerVi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Du har god förmåga att planera, prioritera och ta ansvar och trivs med att arbeta i team och har ett gott bemötande mot både patienter och kollegor. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i primärvård och om du har vidareutbildning till distriktssköterska.
Eftersom vi arbetar med öppen mottagning behöver du vara flexibel och tycka om att varje dag kan se olika ut. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Det här får du arbeta medHos oss får du ett meningsfullt, varierat och utvecklande arbete. Vi arbetar proaktivt och hälsofrämjande med moderna arbetssätt. Som sjuksköterska eller distriktssköterska kommer du att:
Bedöma och behandla patienter i alla åldrar med både akuta och långvariga hälsotillstånd
Arbeta med mottagningsverksamhet och rådgivning via telefon och digitala kanaler
Driva egna mottagningar inom t.ex. astma/KOL, diabetes, inkontinens, sårbehandling och hälsosamtal
Delta i vårdplanering och samverkan vid utskrivning från sjukhus
Arbeta vid den gemensamma jourcentralen i Boden
Du blir en del av ett tvärprofessionellt team och samarbetar även med vårdgrannar och kommunala aktörer.
Det här erbjuder vi dig
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenTjänsen är långtidsvikariat med möjlighet till tillsvidareanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag - vänta inte med din ansökan!
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Vårdförbundet
Josefin Jansson josefin.jansson@norrbotten.se Jobbnummer
9789024