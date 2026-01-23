Distriktssköterska/Diabetessköterska till Spånga VC
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-01-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du arbeta som Distriktssköterska på Spånga vårdcentral?
På Spånga vårdcentral arbetar engagerade, kompetenta och trevliga medarbetare i en öppen och vänlig atmosfär.
Vi värdesätter hållbar arbetsmiljö, professionell gemenskap och kompetensutveckling.
Vår ambition är att erbjuda invånarna god vård på hög medicinsk nivå med fokus på patientsäkerhet och kvalitet. Spånga vårdcentral är en verksamhet inom primärvården i Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). Vårdcentralen ligger i nära anslutning till pendeltåg- och busskommunikationer, 12 min med pendeltåg från Stockholms central. Vårt område är Solhem, Bromsten, Sundby och Flysta där bebyggelsen är av småstadskaraktär.
Mottagningen är välbemannad och de flesta av våra patienter erbjuds fast listning på läkare. Vi är en väletablerad mottagning med drygt 44 anställda. Hos oss arbetar distriktssköterskor, sjuksköterskor, specialistläkare i allmänmedicin, ST-läkare, undersköterskor och medicinska sekreterare. Vårdcentralen har även ett psykosocialt team. Vi har cirka 17 200 listade patienter hos oss och en hemsjukvård med cirka 130 patienter. Du kan läsa mer om oss på Spånga vårdcentral (regionstockholm.se)
Vi tycker att det är viktigt med balans mellan arbete och privatliv och erbjuder flexibelt schema. Arbetstiderna kan variera mellan 07.30-17.00, helgfria dagar måndag-fredag.
SLSO skapar goda förutsättningar för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Som medarbetare har du förmåner såsom fri sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet, möjlighet till löneväxling, avtalspension samt försäkringar. Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde (regionstockholm.se)Publiceringsdatum2026-01-23Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär vanligt förekommande arbetsuppgifter för distriktsköterska på vårdcentral. Det består av omväxlande arbete på mottagning samt telefonrådgivning i TeleQ med möjlighet till distansarbete. Det finns möjlighet att ha egen astma/KOL mottagning eller diabetesmottagning om du har relevant utbildning.
Distriktssköterska har en central roll i förebyggande och hälsofrämjande arbete, såsom vaccinationer, hälsokontroller och rådgivning om livsstilsförändringar. Distriktssköterskor på vårdcentralen fungerar ofta som den första kontakten för patienter som söker vård.
Som distriktssköterska kan du också vara engagerad i att utbilda andra sjuksköterskor, sjuksköterskestudenter och ibland även läkare i olika aspekter av primärvården.Kvalifikationer
Distriktssköterska med erfarenhet av primärvård och hemsjukvård. Du ska också ha god datorvana och erfarenhet av journalsystemet TakeCare.
Mycket goda kunskaper i svenska.
Anställningsform
Tillsvidareanställning 100%. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.Dina personliga egenskaper
Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och god samarbetsförmåga. Du driver ditt eget arbete men vill också bidra till helheten på vårdcentralen och utveckla verksamheten tillsammans med oss.
Övrig information
För att motverka spridning av MRSA tillämpar Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) friskhetsintyg innan nyanställning och reglerar möjligheterna för vårdpersonal att bära piercing.
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/525". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Spånga vårdcentral Kontakt
Lina Farhad 070-4844134 Jobbnummer
9700301