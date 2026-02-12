Distriktssköterska/Diabetessköterska till Årets Mottagning Sverige
Varmt välkommen till Vallatorpsdoktorn, som vann den ärofyllda titeln Årets Mottagning Sverige 2023! Vi är den lilla kliniken med det stora hjärtat och finns i Erikslund, Täby.
Hos oss kommer du till en engagerad personalgrupp på ca 15 medarbetare, som tillsammans bidrar till en trivsam och familjär arbetsplats.
Vill du bli en del av vårt härliga team? Då ser vi fram emot att lära känna dig!
Vad erbjuder vi?
- Vi är en väl fungerande vårdcentral med fasta läkare och olika specialistmottagningar.
- Hos oss erbjuder vi goda villkor.
- Vi är belägen i trevliga lokaler i Täby.
- Verksamheten har ca 6000 st listade patienter.
Verksamheten innefattar läkarmottagning, sjuksköterske-/distriktssköterskemottagning samt hemsjukvård. Sjuksköterskor/distriktssköterskor ansvarar för specialistmottagningar inom Hypertoni, Astma/KOL, Obesitas och Diabetes.
Vi tycker det är viktigt att arbeta hälsofrämjande och tar emot patienter i olika åldrar. Vi känner ett stort ansvar för det samhälle vi lever i och vill medverka till ett bättre, tryggare och friskare liv.
På Vallatorpsdoktorn är vi stolta över vårt arbete och bland annat det goda resultatet på området patientnöjdhet, vilket framkommit flera gånger i nationella mätningar. Vi erbjuder en god och positiv arbetsmiljö, där varje individ får möjlighet att vara med och påverka och växa. Vi har under flera år väldigt fina resultat i vår medarbetarenkät.
Jobbfamiljen är ett gäng som har nära till skratt och uppskattar att ha kul på jobbet, vi är ett sammansvetsat litet gäng där alla hjälps åt och arbetar mycket i team! Vi ser verkligen vikten av att träffas och med jämna mellanrum äter vi gott. Fikar gör vi varje dag tillsammans!
Vår personalstyrka innefattar 3st fast anställda distriktsläkare och totalt 5st sjuksköterskor/distriktsköterskor. Verksamheten innefattar även en samtalsmottagning och har eget laboratorium.
Tillsammans skapar vi en högkvalitativ modern vård som formas av ett personligt engagemang och god service.
Läs mer om oss på verksamheten på https://primavard.se/vallatorpsdoktornPubliceringsdatum2026-02-12Dina arbetsuppgifter
Tillsammans med Verksamhetschef och Medicinskt ansvarig läkare kommer du få stora möjligheter att påverka ditt arbete, då vi har korta beslutsvägar och högt i tak. Här finns möjlighet att utvecklas tillsammans med kompetenta kollegor. Du kommer att arbeta såväl självständigt som i team med övriga personalkategorier på både mottagning, i hemsjukvården samt ansvara för diabetespatienterna tillsammans med läkarna.
Som diabetessköterska på Vallatorpsdoktorn är ditt arbete varierat. Arbetsdagen blandas med mottagningsarbete och telefonrådgivning.
Vi erbjuder dig kollektivavtal, närvarande chef, kompetensutveckling, både internt och externt, friskvårdsbidrag, daglig frukost och en inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra.
Vem söker vi?
- Vi söker dig som är diabetessköterska.
- Du vill minst arbeta 90% (är schemalagd till kl 17 minst 2 dagar / vecka).
- Du står för våra värdeord empatisk, engagerad och kompetent.
- Du vill bidra till en stabil sjuksköterskemottagning med god kvalitet.
- Du vill, liksom vi, arbeta för patienternas bästa genom behandling, rådgivning och hälsofrämjande arbete.
- Du har ett gott bemötande, vill utvecklas inom verksamheten och ser möjligheter.
- Du är flexibel, lösningsorienterad, engagerad och har god samarbetsförmåga.
Anställning och ansökan:
Intervjuer sker fortlöpande under rekryteringstiden, så ansök gärna redan idag. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Nyfiken på att höra mer om oss och uppleva vår goa atmosfär? Hör då av dig till mig, Susanne Fjärdsäter, som är Verksamhetschef så bokar vi in en träff här på vårdcentralen. Du når mig på mail susanne.fjardsater@primavard.se
alternativt telefonnummer 072-401 63 62.
Vi ser verkligen fram emot din ansökan!
Mottagning
Här finns allt under samma tak. Vi har specialistläkare i allmänmedicin, utbildningsläkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, psykoterapeuter och undersköterskor. Mottagningen har ca 6000 listade patienter. Vårt gemensamma mål är att med engagemang, empati och kompetens kunna erbjuda en god och nära vård till alla patienter och kunna vara en trevlig arbetsplats för alla fina medarbetare.
Ett personligt bemötande av personal som du känner igen är en av grunderna i vår verksamhet. Vår verksamhet är miljöcertifierad och revideras årligen utifrån miljö och kvalitetsaspekter.
Vallatorpsdoktorn är en del av Prima Vård.Om företaget
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard Ersättning
