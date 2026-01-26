Distriktssköterska/ barnsjuksköterska till Valsta vårdcentrals BVC vikariat
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Sigtuna Visa alla sjuksköterskejobb i Sigtuna
2026-01-26
Vikariat på BVC!
Du är distriktssköterska/ barnsjuksköterska och vill vara med och starta upp utökat hembesöksprogram?
På Valsta barnavårdscentral arbetar tre sjuksköterskor sedan tidig höst.
Vårt BVC är en del av Valsta vårdcentral med 20 medarbetare. Vi behöver nu en vikarie som kan vara med i uppstarten av Utökat hembesöksprogram som vi sätter igång med under 2026.
BVC mottagningarna i Sigtuna kommun har ett nära samarbete med varandra. Vi samverkar med transkulturellt centrum, Malinamottagningen och andra viktiga aktörer.
Hos oss arbetar vi utifrån en helhetssyn på människan och vår vision är trygga välmående barn och trygga vuxna. Vi vill ge våra familjer hög tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet.
Vi finns i Sigtuna kommun och till Märsta går både pendeltåg och SJ tåg. Det tar c:a 30 min från Stockholm Central och 20 minuter från Uppsala till Märsta station. Du kan läsa mer oss på Valsta BVC
Vi erbjuder:
Inom SLSO finns goda möjligheter för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. På vårt intranät finns information för dig som nyanställd som stöd i din introduktion när du börjar hos oss. Vi har ett antal obligatoriska utbildningar och utöver detta finns ytterligare möjligheter till kompetensutveckling.
Vi erbjuder också våra medarbetare förmåner såsom flexibla arbetstider, friskvårdsersättning, fri öppen hälso- och sjukvård samt tjänstepension mm. Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde (regionstockholm.se)Publiceringsdatum2026-01-26Dina arbetsuppgifter
Vi arbetar i journalsystemet Take Care.Kvalifikationer
Du är utbildad sjuksköterska med specialistutbildning i Barnsjukvård eller Distriktsvård. Tidigare erfarenhet av arbete inom BHV är meriterande.
B-körkort.
Anställningsform:
Vikariatsanställning. Heltid 100%. Deltid kan diskuteras. Tillträde enligt överenskommelse.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
Du är van att hantera många möten och fortfarande är full av empati
Du är en person som är lika stabil som du är kreativ
Du har god kommunikativ förmåga
Övrig information:
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
