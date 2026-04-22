Distriktssköterska/barnsjuksköterska till Valsta BVC
2026-04-22
Distriktssköterska/barnsjuksköterska till Valsta BVC - arbeta med utökat hembesöksprogram
Vill du arbeta med barnhälsovård i ett engagerat team och vara med och vidareutveckla vårt utökade hembesöksprogram? Välkommen till Valsta barnavårdscentral i Sigtuna kommun.
Valsta barnavårdscentral är en del av Valsta vårdcentral, som har cirka 20 medarbetare. På BVC arbetar i dag tre sjuksköterskor, och under 2026 startar vi upp ett utökat hembesöksprogram där du får en viktig roll i uppstarten.
BVC-mottagningarna i Sigtuna kommun har ett nära samarbete med varandra. Vi samverkar med Transkulturellt centrum, Malinamottagningen och andra viktiga aktörer runt barn och familjer.
Vi arbetar med helhetssyn på människan och vår vision är trygga, välmående barn och trygga vuxna. Vi vill erbjuda våra familjer hög tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet.
Valsta barnavårdscentral finns i Sigtuna kommun. Till Märsta går både pendeltåg och SJ-tåg. Resan tar ungefär 30 minuter från Stockholm centralstation och cirka 20 minuter från Uppsala till Märsta station.
Vi erbjuder
Inom Stockholms läns sjukvårdsområde finns goda möjligheter att utvecklas inom din profession. På vårt intranät finns stöd för dig som är nyanställd, och vi erbjuder både introduktion och kompetensutveckling.
Hos oss får du bland annat:
Introduktion med stöd av erfarna kollegor
Obligatoriska utbildningar och ytterligare möjligheter till fortbildning
Flexibla arbetstider
Friskvårdsersättning
Fri öppen hälso- och sjukvård
Tjänstepension
Du kan läsa mer om våra förmåner på sidan Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde på Region Stockholms webbplats.
Som distriktssköterska eller barnsjuksköterska hos oss arbetar du med barnhälsovård med fokus på:
Hälsoövervakning, vaccination och utvecklingsbedömningar
Föräldrastöd, både individuellt och i grupp
Hembesök enligt barnhälsovårdens basprogram samt i vårt utökade hembesöksprogram
Samverkan med andra aktörer kring barn och familj
Du arbetar utifrån en helhetssyn på barn och familj, och bidrar till vår vision om trygga, välmående barn och trygga vuxna.
Vi dokumenterar i journalsystemet Take Care.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning i barnsjukvård eller distriktssköterska
Erfarenhet av arbete inom barnhälsovård är meriterande
B-körkort
Du behöver ha goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
Trivs med många möten under dagen och behåller empatin i varje möte
Är stabil och trygg i din yrkesroll, samtidigt som du är kreativ och lösningsinriktad
Har god kommunikativ förmåga och kan skapa förtroende hos både barn och vuxna
Tycker om att samarbeta och bidra till ett gott arbetsklimat
Anställningsform
Vikariat
Heltid 100 procent, deltid kan diskuteras
Tillträde enligt överenskommelse
Vi går igenom ansökningar löpande och kan komma att kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Valsta vårdcentral
Susanne Hejra, Verksamhetschef 08-12345231
9869875