Distriktssköterska/Barnsjuksköterska till Nacka Forum BVC
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Nacka Visa alla sjuksköterskejobb i Nacka
Vi behöver en vikarierande kollega och nu söker vi dig till vår fina BVC, i Nacka Forum!
Vårt arbete präglas av arbetslust och stort engagemang för våra familjer och våra lokaler är belägna i det ljusa Nacka Forum med utmärkta kommunikationer från de flesta håll.
Hos oss erbjuds du ett varierat arbete inom barnhälsovårdsuppdraget. Vi är sju engagerade BVC sköterskor.Publiceringsdatum2025-09-05Dina arbetsuppgifter
Självständigt arbete som BVC sköterska där du kommer att arbeta med sedvanliga uppgifter på BVC.
Barnhälsovården har ett hälsouppdrag som innebär hembesök, hälsokontroller av barnen vid nyckelåldrar, vaccinationer samt föräldragruppsverksamhet. En stor del av arbetet utgörs av stöd utifrån barnen och familjernas behov. Vi arbetar i journalsystemet Take Care.
Du som söker är van att arbeta självständigt och har en god samarbetsförmåga och värderar teamarbete samt känner ansvar för våra familjer och för verksamheten.
Du har en god känsla för service och viljan att följa SLSO:s vision "rätt vård när och där du behöver". Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om du är stabil och kreativ är du den vi söker!Kvalifikationer
• Legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom distrikt/barn.
• B-Körkort.
Meriterande
• Tidigare erfarenhet inom BHV och EPDS utbildning.
• Hörselutbildning, samt kunskaper kring Elvisarbete.
Anställning
Dagtid måndag- fredag med möjlighet att påverka ditt schema och flextid.
Vikariat 3-6 månader. Heltid 100%- deltid kan diskuteras. From 251001 eller enligt överenskommelse.Övrig information
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan komma att kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Välkommen med en ansökan till oss!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet.
