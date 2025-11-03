Distriktssköterska/Barnsjuksköterska till BVC
2025-11-03
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
Välkommen som ny kollega på Tullinge BVC!
Tullinge vårdcentral och BVC är belägen 5 minuter från Huddinge sjukhus med bil, eller ca 15 minuter med pendeltåg från Stockholm Södra.
Vårdcentralen ligger nära pendeltåg och bussar. Området består av en blandad befolkning med alltifrån små barn till en äldre generation. Tullinge vårdcentral är en välfungerande arbetsplats där vi arbetar med att ständigt fortsätta förbättra oss. Vi skapar tillsammans vår arbetsplats och vi har patientens fokus i alla lägen. Vi söker nu en barnsjuksköterska eller distriktssköterska till BVC.
Vår ambition är att erbjuda invånarna god vård på hög medicinsk nivå med fokus på patientsäkerhet och kvalitet. Tullinge vårdcentral är en verksamhet inom primärvården i Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO).
Hos oss arbetar BVC-sköterskor tillsammans med läkare från vårdcentralen. Vi har en öppen dialog och nära till teamarbete i all patientkontakt. Vi har även regelbunden konsultation med barnläkare, psykologenhet för barn 0-5 år, samt tandhygienist som informerar föräldrar.
Tullinge vårdcentral ingår i Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) som är en av Sveriges största vårdgivare. Våra medarbetare gör skillnad nu och i framtiden. Läs mer om oss på Tullinge vårdcentral (regionstockholm.se)
Tullinge BVC ingår i en Familjecentral och vi delar lokaler med Barnmorskemottagning, Öppen Förskola, kommunens Föräldrastöd samt logopeder. Vi ser gärna att du är intresserad av att engagera dig i utvecklandet av vårt samarbete som Familjecentral. Du kan läsa mer om oss på Tullinge BVC (regionstockholm.se)
Som anställd hos oss finns goda möjligheter för utveckling och utbildning. En trevlig arbetsplats och stimulerande arbetsmiljö. Vi tillämpar flexibla arbetstider som ger dig möjlighet att inom givna ramar påverka dina arbetstider.
Som anställd hos oss finns goda möjligheter för utveckling och utbildning. En trevlig arbetsplats och stimulerande arbetsmiljö. Vi tillämpar flexibla arbetstider som ger dig möjlighet att inom givna ramar påverka dina arbetstider.

SLSO skapar goda förutsättningar för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Som medarbetare har du förmåner såsom fri sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet, möjlighet till löneväxling, avtalspension samt försäkringar. Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde (regionstockholm.se)
Du arbetar självständigt med bland annat hälsoundersökningar, hembesök, rådgivning, vaccinationer - allt i enlighet med barnhälsovårdens basprogram och riktlinjer. Du kommer att arbeta tillsammans med andra BVC-sköterskor och erbjudas kompetensutveckling via Barnhälsovårdens nätverksträffar.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning i öppen hälso- och sjukvård eller barn och ungdom. Du ska också ha god datorvana och erfarenhet av journalsystemet TakeCare.Dina personliga egenskaper
Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och god samarbetsförmåga. Du driver ditt eget arbete men vill också bidra till helheten på vårdcentralen och utveckla verksamheten tillsammans med oss.
Anställningsform
Vikariat på minst 1år, Heltid 100%. Arbetstid måndag-fredag. Tillträde efter överenskommelse.
Övrig information
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
