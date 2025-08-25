Distriktssköterska/barnsjuksköterska till BVC
Vårdcentralen Linden, Katrineholm
Kom och utveckla primärvården med oss!Publiceringsdatum2025-08-25Om företaget
Vi erbjuder dig ett spännande och varierande arbete i en arbetsgrupp som värnar om ett gott arbetsklimat och där vi har roligt på jobbet. Vi är en välfungerande vårdcentral med ca 13 000 listade patienter.
På BVC är vår målsättning främja barns hälsa och utveckling, förebygga ohälsa hos barn och tidigt identifiera och initiera åtgärder vid problem i barns hälsa, utveckling och uppväxtmiljö.
Vi har mottagning på Vårdcentralen Linden som ligger på Kullbergska sjukhuset.Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter är att samordna verksamheten kring de barn och familjer som du tilldelats. I arbetsuppgifterna ingår BVC-mottagning enligt nationella barnhälsoprogrammet i Sörmland inklusive hembesök, teambesök med läkare och föräldragrupper.
Du ingår i en arbetsgrupp med distriktssköterskor som arbetar nära varandra dagligen på BVC.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning i öppen hälso- och sjukvård eller i hälso- och sjukvård för barn och ungdom.
Möjlighet till utbildning och introduktion av van BHV-sköterska och BHV-läkare finns.
Tidigare erfarenhet av barnhälsovård är meriterande.
Körkort B krav.Dina personliga egenskaper
Du skapar goda relationer i teamet för att gynna kommunikation och samverkan.
Du är engagerad och kan arbeta både självständigt och i team.
Du är öppen för förändringar och ser till att du har eller får den kompetens som krävs för uppdraget.
Vi lägger stor vikt vid personlig egenskaper.
Anställningsform
Tillsvidareanställning 100% eller enligt överenskommelse. Tillträde enligt överenskommelse.
Är det här något för dig? Tveka inte att höra av dig om du vill veta mer eller komma på ett besök.
Information om tjänsten lämnas av
Verksamhetschef Helena Gustafsson, 070-333 07 16.
Facklig företrädare via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Vårdcentralen Linden!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-09-29.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
