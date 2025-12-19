Distriktssköterska astma/KOL, Heimdall hälsocentral, Skellefteå
2025-12-19
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen samlas primärvård, tandvård och sjukhusvård i en gemensam förvaltning och organiseras i läns- och närsjukvårdsområden. I närsjukvårdsområde Skellefteå ingår Akuten, Medicinsk och geriatrisk klinik, Rehabcentrum, Psykiatriska kliniken, 1177, Centrum för opererande verksamheter samt primärvården i Skellefteå och Norsjö. Tillsammans ska dessa verka för en god och nära vård.
Heimdall hälsocentral bildar tillsammans med Erikslid, Boliden och Norsjö primärvårdens basenhet väst och vi har ett nära samarbete mellan hälsocentralerna. På Heimdall hälsocentral arbetar 35-40 medarbetare och vi har cirka 12 100 listade patienter.
Heimdall är en väl fungerande, positiv och utvecklande arbetsplats med ett tydligt patientfokus. Hälsocentralen är centralt belägen med närhet till restauranger, affärer och lokaltrafik. Vi erbjuder individuella scheman, kompetensutveckling och fysisk aktivitet på arbetstid.
Vi erbjuder dig ett jobb på en arbetsplats som växer och utvecklas. Denna tjänst medför många möjligheter för dig som är engagerad, nyfiken och vill vara med och påverka.Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Som distriktssköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre.
Du möter och vårdar barn, ungdomar, vuxna och äldre i både planerad och akut mottagning. Jobbet är varierat med mottagningsarbete, telefonrådgivning, provtagningar, samtal, uppföljning och på annat sätt hälsofrämjande arbete. En del i arbetet innefattar astma- och KOL-mottagning.
Vi förväntar oss att du prioriterar ett bra bemötande och aktivt arbetar för att utveckla relationer och utveckla arbetssätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad distriktssköterska. Tidigare erfarenhet från primärvård är ett krav. Det är meriterande om du har kompetens när det gäller astma.
Som person är du flexibel och har god samarbetsförmåga. Du arbetar gärna självständigt och fungerar bra i teamarbete. Du planerar ditt arbete utifrån hälsocentralens uppdrag och dagens behov, i samverkan med kollegor och andra medarbetare. Du är positiv till förändringar och utveckling samt medverkar aktivt till god arbetsmiljö på arbetsplatsen.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C294803". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Primärvård Väst Skellefteå Kontakt
Avdelningschef
Monica Steinwall Monica.steinwall@regionvasterbotten.se 0910-77 10 74 Jobbnummer
9655364