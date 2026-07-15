Distriktssköterska alt sjuksköterska till Bureå hälsocentral
Region Västerbotten, Primärvård Syd Skellefteå / Sjuksköterskejobb / Skellefteå Visa alla sjuksköterskejobb i Skellefteå
2026-07-15
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Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Skellefteå primärvårds södra basenhet består av hälsocentralerna Anderstorp, Bureå, Burträsk och Lövånger. Här arbetar vi tillsammans för att utveckla primärvården.
Bureå hälsocentral behöver nu förstärka sitt team med en till distriktssköterska/sjuksköterska.
Bureå hälsocentral, med ca 3300 listade, ligger stadsnära med Skellefteå centrum blott 15 minuter bort. Orten växer till följd av sitt både lantliga och natursköna läge och närheten till centrala Skellefteå. På Bureå hälsocentral blir du snabbt "en i gänget". Hos oss jobbar idag allmänspecialist, ST-läkare, AT-läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterska, medicinska sekreterare, sjukgymnast, arbetsterapeut, psykolog och rehabkoordinator. Här är gemenskap och samarbete nyckelord som verkligen känns i väggarna. Vi har stabil bemanning över tid och låga trösklar mellan varandra. Arbetsmiljö, patientsäkerhet och innovation är våra ledord.
I Bureå tänker vi nytt och testar gärna nya arbetssätt för att skapa god vård och god arbetsmiljö.
OBS! Detta är en tillsvidareanställning inom Region Västerbotten med en vikarieplacering vid Bureå hälsocentral under perioden 260831- 271001.Därefter kan det bli aktuellt med annan placering inom i första hand primärvården i Skellefteå närsjukvårdsområde och i andra hand inom övriga verksamheter i Region Västerbotten.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-15Arbetsuppgifter
Som distriktssköterska/sjuksköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre.
Du möter och vårdar barn, ungdomar, vuxna och äldre i både planerad och akut mottagning genom hela livet. Du ser människan och hennes sammanhang och möter patienten på ett professionellt sätt. Jobbet är varierat med telefonrådgivning, samtal, omläggningar, uppföljning och på annat sätt hälsofrämjande arbete.
Vi tror att du är en noggrann och social person som prioriterar ett gott bemötande och patientsäkerhet högt. Vi tänker oss att du är trygg i din profession, har nära till skratt, bidrar med goda exempel och hellre lär av än kritiserar egna och andras misstag. Du är intresserad av personcentrering, god och nära vård och tycker det är spännande att utveckla nya arbetssätt.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska är ett krav, vidareutbildning till distriktssköterska är meriterande. Som person är du flexibel, har god samarbetsförmåga och kan arbeta självständigt men även vara en del av ett team. Du är positiv till förändringsarbete och medverkar aktivt till en god arbetsmiljö. Vi söker dig som är trygg i din profession och som är intresserad av att bidra till att utveckla hälsocentralen. Vi ser gärna att kritiskt tänkande och en positiv grundinställning går hand i hand.
Svenska nivå C är ett krav.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-31 Eller enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336342". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
932 32 BUREÅ Arbetsplats
Region Västerbotten, Primärvård Syd Skellefteå Kontakt
Vårdförbundet
Catarina Andersson-Malm catarina.andersson.malm@regionvasterbotten.se +46910770969 Jobbnummer
10003008