Distriktssjuksköterska till Vårdcentralen i Staffanstorp
Region Skåne, Primärvården / Sjuksköterskejobb / Staffanstorp Visa alla sjuksköterskejobb i Staffanstorp
2026-08-05
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, Lund
, Burlöv
, Lomma
, Malmö
eller i hela Sverige
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Har du ett stort intresse för människor och vill arbeta på en vårdcentral där du kan utvecklas. Välkommen till Vårdcentralen Staffanstorp!
Vårdcentralen Staffanstorp ligger på pendlingsavstånd med mycket bra förbindelser från Lund och Malmö, samt ett flertal andra orter i närområdet. Här erbjuds patientnära vård med kunskap och kvalitet och med patienten i fokus.
Vi är en trivsam och välfungerande hälsovalsenhet med cirka 11 300 listade patienter och ett 40-tal medarbetare. I arbetsgruppen finns engagerade och kompetenta medarbetare inom alla yrkesprofessioner, som arbetar med ett brett vårdutbud. Vi har specialistmottagningar för diabetes, Astma/KOL och hjärtsvikt. Vi arbetar i tvärprofessionella team och har ett väletablerat akutteam med läkare, sjuksköterska och undersköterska och även etablerat tvärprofessionella team för övriga patientflöden.
Genom ett ständigt pågående utvecklings- och förbättringsarbete finns möjlighet att vara med och driva verksamheten framåt. Du som medarbetare har inflytande och får känna delaktighet, samtidigt som du bidrar till andra människors hälsa. Med din hjälp blir både vi och våra patienter bättre.
Vi sätter stort värde på personlig utveckling inom professionsområdet och har i nuläget bland annat intern fortbildning i triagering.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-05Arbetsuppgifter
Vi välkomnar nu dig som är vidareutbildad distriktsköterska eller legitimerad sjuksköterska.
Har du erfarenhet av Primärvården och vill arbeta på en arbetsplats där vi vill vara det bästa valet för våra medborgare? Vill du dela med dig av din kunskap och erfarenhet för att göra oss ännu bättre? Då kan rollen som distriktssköterska/sjuksköterska hos oss vara rätt för dig.
Hos oss får du, förutom härliga kollegor och ett bra arbetsklimat, även ett omväxlande och spännande arbete. I din roll som distriktsköterska/sjuksköterska arbetar du med bedömning av olika sjukdomstillstånd och remittering till rätt vårdnivå. Vi arbetar tvärprofessionellt i team med sjuksköterska, läkare och undersköterska. Telefontriaget är ett gemensamt uppdrag för alla distriktssjuksköterskor och sjuksköterskor i verksamheten och detta arbete varvas med arbetsuppgifter i akutteamet, i tvärprofessionella team, samt med eget mottagningsarbete.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är distriktssjuksköterska eller legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av arbete på vårdcentral och erfarenhet av arbete i journalsystemet PMO. Erfarenhet av att arbeta med äldremottagning, sårvård och minnesmottagning är meriterande
Du som söker har ett intresse för människor, tycker att det är spännande med förändring och tar gärna initiativ till att utveckla verksamheten. Vidare är du en person som trivs med att arbeta tvärprofessionellt, har respekt för dina kollegor och är med och bidrar till ett välfungerande samarbete. Du har god förmåga att se och bemöta patienten och dess närstående. I ditt arbete är du strukturerad och har lätt för att prioritera bland dina arbetsuppgifter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för tjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan! Vi tillämpar löpande urval och ser fram emot att lära känna dig.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är cirka 3 300 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337772". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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245 31 STAFFANSTORP Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Charlotte Bjelkenkrantz, Verksamhetschef charlotte.Bjelkenkrantz@skane.se 046-275 17 72 Jobbnummer
10023265