Distriktssjuksköterska Till Asih I Vällingby - Dagtidstjänst
När Familjeläkarna startade 2008 var vår vision tydlig: att ge varje patient samma vård som vi skulle ge våra egna nära och kära. Den visionen genomsyrar fortfarande allt vi gör. Vi är en organisation som präglas av omtanke, kunskap, arbetsglädje och ett starkt engagemang för att utveckla vården framåt.
Nu söker vi dig som är distriktssjuksköterska med ASIH-erfarenhet, som vill arbeta på ASIH i Vällingby - ett självständigt, meningsfullt och varierat uppdrag där du verkligen får använda din kompetens.
Varför välja Familjeläkarna?
Ett sammanhållet och stöttande team med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysio- och arbetsterapeuter, dietist och kurator
Korta beslutsvägar och möjlighet att påverka verksamhetens utveckling
Ett stimulerande arbete där du följer patienten genom komplexa vårdförlopp
Konkurrenskraftig lön och goda möjligheter till fortsatt utveckling
En arbetsplats där förbättringsförslag välkomnas och arbetsglädjen är centralPubliceringsdatum2026-04-20Om tjänsten
Som sjuksköterska inom ASIH arbetar du nära patienten i deras hemmiljö och möter personer med komplexa vårdbehov, ofta under pågående behandling eller i palliativa skeden. Arbetet sker självständigt men i nära samarbete med läkare och övriga professioner i teamet.
Du genomför sedvanliga sjuksköterskeuppgifter i patientens hem och skapar trygghet för patient och närstående under en sårbar tid. Vi arbetar holistiskt med fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov och dokumenterar i Take Care och planerar vården i Epsilon/Alfa Welfare.
Arbetstid: Dagtid, måndag-fredag Omfattning: Heltid Anställningsform: Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning
Vi söker dig som
Är trygg i din yrkesroll och trivs med självständigt arbete där eget ansvar och kliniskt omdöme är centralt. Du ska ha god samarbetsförmåga och ett genuint intresse för vård i hemmet. Vara flexibel, positiv och vilja bidra till ett varmt och professionellt arbetsklimat.Kvalifikationer
Legitimerad distriktssjuksköterska
Tidigare erfarenhet av arbete inom ASIH
God förmåga att arbeta självständigt och ta egna beslut
B-körkort
Vi erbjuder
Dagtidsarbete utan kvällar och helger (måndag-fredag)
Ett engagerat och tvärprofessionellt team
Ett omväxlande och meningsfullt arbete nära patienten
En arbetsmiljö med fokus på kvalitet, samarbete och arbetsglädje
Välkommen med din ansökan!
Låter tjänsten intressant? Hör gärna av dig för mer information. Urval och intervjuer sker löpande.
Vi undanber oss vänligt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB
177 44 JÄRFÄLLA Körkort
För detta jobb krävs körkort.
