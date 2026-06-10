Distriktssjuksköterska/Sjuksköterska till Vårdcentralsjouren
Region Örebro län / Sjuksköterskejobb / Örebro Visa alla sjuksköterskejobb i Örebro
2026-06-10
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Distriktssjuksköterska/Sjuksköterska till Vårdcentralsjouren - skapa din egen kombinationstjänst hos oss. Vill du ha ett arbete där ingen dag är den andra lik?
På Vårdcentralsjouren möter du patienter med varierande vårdbehov och arbetar tillsammans med engagerade kollegor i en verksamhet som är en viktig del av den nära vården. Här får du möjlighet att använda hela din kompetens i patientmöten som sker fysiskt, digitalt och via telefon. Du blir en del av Område nära vård inom Primärvården i Region Örebro län och får möjlighet att arbeta över flera verksamheter med patienten i fokus. Vi erbjuder:
Ett omväxlande och stimulerande arbete med stor bredd
Möjlighet att kombinera arbete inom flera verksamheter och forma en tjänst med stor variation utifrån verksamhetens behov och din kompetens
En arbetsplats med engagerade och kompetenta kollegor
Individuell introduktion samt goda möjligheter till kompetensutveckling, fortbildning och erfarenhetsutbyte inom flera verksamhetsområden
Behovsbaserat önskeschema
Viss möjlighet till distansarbete i de delar av tjänsten där verksamheten medger det
Möjlighet att påverka och utveckla framtidens nära vårdPubliceringsdatum2026-06-10Dina arbetsuppgifter
Hos oss har du möjlighet att skapa en tjänst med stor variation. Utöver arbetet på Vårdcentralsjouren kan tjänsten kombineras med arbete inom 1177 på telefon, 1177 Direkt eller Vaccinationsmottagningen. Det ger dig möjlighet att utvecklas inom flera delar av den moderna primärvården. Tillsammans skapar vi en tjänst som tar tillvara både dina intressen och din kompetens.
Hos oss arbetar sjuksköterskor, distriktssköterskor, undersköterskor, läkare, psykologer och medicinska vårdadministratörer i nära samarbete. Vi värdesätter ett gott arbetsklimat där vi stöttar varandra, delar kunskap och utvecklar verksamheten tillsammans. Vi är en verksamhet som präglas av samarbete, utveckling och ett starkt patientfokus. Hos oss får du stort eget ansvar samtidigt som du alltid har kollegor nära till hands för stöd och erfarenhetsutbyte.
Vårdcentralsjouren tar emot primärvårdens patienter när vårdcentralerna har stängt och erbjuder bedömning och behandling av akuta sjukdomstillstånd som inte kan vänta till nästa vardag.Kvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska, gärna med specialistutbildning till distriktssköterska
Har erfarenhet från primärvård, akutsjukvård eller annan verksamhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Är trygg i din yrkesroll och har god förmåga att göra självständiga bedömningar
Har ett gott bemötande och ett starkt patientfokus
Trivs med variation och tycker om att samarbeta med andra professioner
Vill bidra till utveckling av både verksamheten och framtidens vårdmöten
Hos oss får du möjlighet att arbeta med framtidens vårdmöten - fysiskt, digitalt och via telefon - i en verksamhet där din kompetens gör skillnad varje dag.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Som anställd i Region Örebro län omfattas du av trygga kollektivavtal. Läs mer om villkor och förmåner.
Vi sätter löner individuellt och differentierat. Läs mer om lön och lönestatistik.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:486". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se/
Box 1613 (visa karta
)
701 16 ÖREBRO Arbetsplats
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Örebro Kontakt
Enhetschef
Carl Gälman carl.galman@regionorebrolan.se 019-602 30 13 Jobbnummer
9956571