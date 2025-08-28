Distriktssjuksköterska/Sjuksköterska till Vårdcentralsjouren
2025-08-28
Vill du arbeta i en dynamisk och omväxlande miljö där du gör verklig skillnad för patienter? Hos oss får du möjlighet att kombinera din kompetens och dina intresseområden. Vi erbjuder olika schemalösningar, anställningsformer och möjligheter till kombinationstjänster inom flera av våra verksamheter. Vi söker nu en engagerad sjuksköterska till vår jourmottagning i Örebro. Här möter du patienter med akuta och varierande vårdbehov och du arbetar i ett team med läkare och annan sjukvårdspersonal för att ge bästa möjliga vård. Vi erbjuder även möjlighet att kombinera tjänsten med arbete inom en annan verksamhet i vårt område, exempelvis 1177 på telefon, 1177 direkt och Vaccinationsmottagningen för att skapa en flexibel och utvecklande tjänst utifrån dina intressen och kompetensområden. På vårdcentralsjouren i Örebro tar vi emot primärvårdens patienter utanför vårdcentralernas öppettider. Vårdcentralsjouren är bemannad med läkare, sköterskor, undersköterskor och medicinska vårdadministratörer. Vi tar emot patienter vardagar kl. 17.00 - 21.00, lördag - söndag och helgdag kl. 09.00 - 21.00.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv!
Distriktssjuksköterska/Sjuksköterska till VårdcentralsjourenPubliceringsdatum2025-08-28Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss får du en omväxlande tjänst där du kan:
• Arbeta kliniskt på distriktsläkar- och distriktssköterskemottagning
• Arbeta i 1177 Direkt med digitala bedömningar
• Ge råd och vägledning via 1177 Vårdguiden på telefon, där du möter patienter i hela länet och hjälper dem till rätt vårdnivå
Hos oss är mötet med patienten alltid i centrum - oavsett om det sker fysiskt, digitalt eller via telefon. Varje arbetspass bjuder på nya utmaningar och ger dig stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll.
Vi erbjuder
• En spännande och utvecklande arbetsplats med engagerade kollegor
• Möjlighet till kompetensutveckling och vidareutbildning
• Behovbaserat önskeschema
• Möjlighet att kombinera tjänst med arbete i en annan verksamhet inom vårt område
• Viss möjlighet till distansarbete.
Vi söker dig som
• Är legitimerad sjuksköterska, helst med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska
• Har erfarenhet att jobba inom primärvården, akutvård eller liknande
• Är trygg i din yrkesroll och har god förmåga att fatta självständiga beslut
• Trivs med att arbeta i en tempofylld och varierad arbetsmiljö
• Har god kommunikationsförmåga och arbetar bra i team
• Som sköterska på jourmottagningen har du stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vill du veta mer om vad vi erbjuder dig eller hur det är att leva och bo i vårt län.https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
