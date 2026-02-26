Distriktssjuksköterska/ Sjuksköterska till Vårdcentral Gagnef
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vi har cirka 10400 listade patienter. Hos oss arbetar cirka 50 anställda i olika yrkeskategorier. Vårdcentralen har ett brett uppdrag med Bedömnigsbil, Familjecentral, Rehabenhet, Samtalsmottagning och flera sjuksköterskeledda specialistmottagningar. Vårdcentralen präglas av gott arbetsklimat och ett bra samarbete. Vi är måna om att du som ny medarbetare ska känna dig som en del av vårt team. Det innebär att du ska känna dig trygg att få stöd av både chef och kollegor. Vi bollar, hjälper och stöttar varandra dagligen. Detta är viktigt för att alla ska kunna göra ett gott arbete och utvecklas i sitt yrke, men också för att det ska kännas roligt att gå till jobbet. Vi söker nu en till medarbetare till en trevlig och välfungerande vårdcentral där vi arbetar integrerat och utvecklings drivet med ambitionen att tillsammans göra det bästa för våra patienter.
Distriktssjuksköterska/ Sjuksköterska till Vårdcentral GagnefPubliceringsdatum2026-02-26Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi ytterligare en till medarbetare till vår vårdcentral, välkommen att söka till vårt fantastiska gäng!
Att arbeta som sjuksköterska på vårdcentral innebär ett varierande, utmanande och roligt arbete med egen mottagning, telefonrådgivning, hälsofrämjandearbete och övriga arbetsuppgifter som tillhör primärvården. Gagnefs vårdcentral ligger cirka 2 mil norr om Borlänge. Pendlingsmöjligheter finns med allmänna kommunikationsmedel så som tåg och buss då Gagnef ligger på sträckan Stockholm - Mora.
Övrig informationKvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av primärvård och/eller diabetesvård
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet så som ansvarstagande, helhetssyn, empatisk förmåga. Du bör vara flexibel, lyhörd, serviceinriktad och skall ha förmåga att både samarbeta och arbeta självständigt samt vilja vara med att utveckla verksamheten.
Intervjuer kommer ske löpande.Så ansöker du
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning på vår hemsida: www.regiondalarna.se
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:236". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
Rekryterande chef
Merete Thurin 073-7091790 Jobbnummer
9765812