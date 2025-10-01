Distriktssäljare till Nordsjö - färgfackhandel i södra Sverige
2025-10-01
Vi levererar hållbara och innovativa färg- och ytbehandlingsprodukter som våra kunder, samhällen och miljön i allt högre grad förlitar sig på. Det är därför allt som vi gör, har sin utgångspunkt i People. Planet. Paint. I vår portfölj av varumärken i världsklass finns International, Interpon, Nordsjö och Sikkens som är betrodda av kunder världen över. Vi är verksamma i mer än 150 länder och har siktet inställt på att globalt bli industriledande i vår bransch. Det är vad du kan förvänta dig av ett banbrytande färgföretag, som har åtagit sig vetenskapsbaserade hållbarhetsmål och som arbetar med konkreta åtgärder för att kunna påverka globala utmaningar - för en bättre framtid för kommande generationer.
Har du ett starkt affärsdriv, trivs med att bygga kundrelationer och vill utvecklas inom försäljning mot färgbranschen? Vi söker dig som brinner för att skapa värde för dina kunder, och som motiveras av att jobba i ett engagerat team med fokus på samarbete och resultat. Hos oss får du en nyckelroll i vårt segment för färgfackhandel - där kundrelationer, kvalitet och långsiktighet står i centrum.
Vad kan AkzoNobel erbjuda dig?
Hos oss på AkzoNobel möts du av en varm och välkomnande atmosfär, där vi tillsammans arbetar med fokus på innovation och hållbarhet, för att nå målet att vara världsledande inom färgindustrin. Mångfald berikar våra arbetsplatser och vi arbetar aktivt tillsammans med våra medarbetare för att de ska trivas och utvecklas. Vi arbetar strategiskt för att bli en bättre arbetsgivare. Detta resulterar bland annat i att vi är utnämnda till ett av Sveriges Karriärföretag och har fått Top Employer certifiering 2025. Vi erbjuder dig en internationell arbetsmiljö där du får ta dig an givande och utmanande arbetsuppgifter som vidgar dina vyer och utvecklar dig i din roll. Du kommer att arbeta med kompetenta och likasinnade kollegor som delar din inställning och entusiasm. Välkommen till oss!
Vad kommer du att arbeta med?
Som Sales Representative inom vårt SSO-segment (Small Scale Outlet), som riktar sig mot mindre butiker och återförsäljare inom färgbranschen, ansvarar du för försäljningen av Nordsjös produkter i södra Sverige. Ditt fokus ligger på både befintliga kunder och nykundsbearbetning inom färgfackhandel. Du planerar självständigt dina säljaktiviteter, bygger långsiktiga relationer och samarbetar nära med andra funktioner inom Nordsjö för att skapa mervärde för kunden.
I rollen ingår även att följa upp kampanjer, arbeta med kund- och distriktsplaner samt bidra med marknadsinsikter. För att stärka kundernas kompetens genomför du produktdemonstrationer och utbildningar. Du har även kontakt med beslutsfattare för att identifiera affärsmöjligheter.
Detta är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse. Du utgår från hemmet och vi ser gärna att du är bosatt i Skåne. Du rapporterar till Sales Manager SSO Sweden.
Vem är du?
För att lyckas i rollen behöver du vara självgående, strukturerad och ha ett starkt affärsdriv. Du trivs med ansvar, planerar dina aktiviteter noggrant och bygger långsiktiga kundrelationer genom en professionell och prestigelös attityd.
Du har erfarenhet av försäljning, gärna inom färgfackhandel eller mot entreprenörer och är van att arbeta lösningsorienterat. Har du dessutom branscherfarenhet eller produktkunskap är det ett plus - men viktigast är dina personliga egenskaper och ditt engagemang i kunddialogen.
Vi ser gärna att du har en gymnasieutbildning, god teknisk förståelse och är van att arbeta i olika IT-system. Du behärskar både svenska och engelska i tal och skrift.
Din ansökan
På AkzoNobel är vi mycket engagerade i att säkerställa en inkluderande och respektfull arbetsplats där alla våra anställda kan vara sitt bästa jag. Vi strävar efter att omfamna mångfald, tolerans och respekt. Vår rekryteringsprocess spelar en stor roll i denna resa eftersom den lägger grunden för en mångsidig arbetsmiljö. Av denna anledning utbildar och tränar vi våra Talent Acquisition Partners och rekryterande chefer i att förstå och hantera våra omedvetna fördomar. Genom detta arbete strävar vi efter medvetenhet och att vidta åtgärder när det aktuellt. I vår organisation behandlas alla kvalificerade sökande ur ett jämlikt och jämställt perspektiv - utan hänsyn till etniskt ursprung, religion, kön, könsidentitet, sexuell läggning, ålder eller funktionshinder.
Vi går igenom ansökningarna löpande och kan komma att påbörja urvalet innan sista ansökningsdag. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via e post.
För ytterligare information om tjänsten, vänligen kontakta Marie Ståhl , Sales Manager SSO Sweden, marie.stahl@akzonobel.com
För mer information om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta Ami Sandberg, Talent Acquisition Partner, ami.sandberg@akzonobel.com Så ansöker du
