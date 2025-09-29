Distriktssäljare till Frico AB i Stockholm
2025-09-29
Frico är den ledande tillverkaren av luftridåer, värmestrålare och värmefläktar inom Europa. Sedan 1932 har Frico utvecklat och tillverkat energieffektiva produkter för ett komfortabelt inneklimat. Idag finns Frico representerat i 70 länder via dotterbolag eller distributörer. Huvudkontor ligger i Sävedalen utanför Göteborg, och bolaget ingår i Systemairkoncernen. Vi erbjuder ett spännande arbete i ett framgångsrikt och stabilt företag. Här finns utrymme för spontanitet, flexibilitet och humor som skapar grunden till vår arbetsglädje.
Frico har tagit ställning till rekryteringskanaler och tackar nej till annonsförsäljning och rekryteringstjänster.
Är Du en kommunikativ och målmedveten person med passion för kundrelationer och försäljning? Vill Du arbeta i ett dynamisk och innovativt företag som ligger i framkant inom klimatsystem? Då kan Du vara den vi söker till rollen som distriktssäljare till Frico AB i Stockholm.Publiceringsdatum2025-09-29Om tjänsten
Som distriktssäljare i region Stockholm är du en del av ett team med stort tekniskt kunnande och erfarenhet. Vi erbjuder dig stora möjligheter att i ett starkt svenskt företag, under stort eget ansvar utveckla och bygga din del av regionen, hela tiden i samarbete med och stöttad av kollegor i regionen och kollegor i Göteborg. Tjänsten ställer stora krav på eget driv, initiativ och målinriktad försäljning.Profil
Du har troligtvis en teknisk utbildningsbakgrund och/eller erfarenhet inom till exempel Ventilation, VVS eller närliggande branscher. Sannolikt arbetar du redan idag med försäljning av liknande produkter. B-körkort är ett krav då tjänsteresor ingår i rollen.
Om du är självgående, lösningsorienterad, uppskattar högt tempo och motiveras av att skapa långsiktiga affärer så är det här en tjänst för dig. Du ingår i det svenska säljteamet och utgår från vårt kontor i Kista.Dina personliga egenskaper
Du har ett stort eget driv och är van att bygga relationer, är lyhörd och anpassar ditt sätt att möta olika typer av människor. Du kommer representera hela Fricos produktportfölj varför teknikfrågor och god kommunikationsförmåga är något som motiverar dig. Du är van att arbeta självständigt och samtidigt en lagspelare som ser det som en självklarhet att bidra till ditt teams gemensamma framgång. Du motiveras av att identifiera nya affärsmöjligheter samtidigt som du drivs av att följa upp pågående projekt och aktiviteter.
Den vi söker är en person som:
• Driver proaktiv försäljning: Uppsök och engagera nya och befintliga kunder för att öka försäljningen.
• Bygger relationer: Agera som en nyckelkontakt för kunder och kollegor för att lösa problem och maximera nöjdhet.
• Agerar strategiskt: Analysera marknaden för att hitta nya försäljningsmöjligheter och sluta avtal.
• Stöttar teamet och delar din expertis med kollegor för bästa resultat.
• Rapporterar resultat och ger löpande rapporter till säljledningen om affärsläge samt pågående och kommande projekt.
Övrig information
Tjänstebil ingår och resor är vanligen förekommande.
Vi tillämpar löpande urval så vänta inte med Din ansökan. Sista ansökningsdag är 2025-10-31.
Vill Du veta mer?
Kontakta rekryterande chef Mathias Groth vid frågor om tjänsten, telefon 0761-48 17 71 alternativt mathias.groth@frico.se
Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av Henrik Nilsson, HR, på telefon 0761-00 44 53 alternativt henrik.nilsson@systemair.se
Varmt välkommen med Din ansökan! Ersättning
