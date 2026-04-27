Distriktssäljare till Brand Trade Sweden AB Göteborg
2026-04-27
Om Brand Trade Sweden AB
Brand Trade Sweden AB är ett växande bolag inom skönhet och konsumentprodukter med flera etablerade varumärken på den svenska marknaden. Under vårt paraply finns bland annat Glam Of Sweden, Glam of Sweden Pro, Soak in Luxury, My Beauty Care och Party Pack, produkter som varje dag möter konsumenter i butik runt om i landet.
Nu söker vi en distriktssäljare för region Mitt som vill vara med och utveckla våra varumärken och stärka vår närvaro hos kunder i mellersta Sverige.
Om rollen
Rollen innebär ett helhetsansvar för försäljningen i distriktet, där du driver affären framåt genom både nykundsbearbetning och utveckling av befintliga kunder. Samtidigt är rollen mer än traditionell försäljning. En viktig del av vårt arbetssätt handlar om närvaro och service i butik, där du säkerställer att våra produkter exponeras på ett sätt som skapar synlighet och driver försäljning. Du arbetar nära butikspersonal och ansvarar för att våra produkter är rätt placerade, välfyllda och presenteras på ett sätt som stärker varumärket.
Kort sagt handlar rollen om att kombinera försäljning, relationsbyggande och varumärkesutveckling i butik.
I rollen ingår bland annat att:
Ansvara för försäljningen i distriktet och arbeta mot uppsatta budgetar
Bearbeta nya kunder och utveckla affären hos befintliga återförsäljare
Säkerställa att våra produkter är rätt exponerade och väl presenterade i butik
Arbeta aktivt med säljdrivande aktiviteter och kampanjer i butik
Bygga långsiktiga relationer med butikspersonal och inköpare
Planera och driva arbetet i distriktet på ett självständigt och strukturerat sätt
Vi söker dig som är en driven och självgående säljare som trivs med ett rörligt arbete ute hos kund. Du är en person som gillar att ta ansvar för ditt distrikt och som motiveras av att utveckla affärer över tid. Samtidigt har du en god förståelse för hur produkter säljs i butik och hur exponering, synlighet och varumärke påverkar försäljningen.
För oss är relationer en viktig del av affären, därför behöver du också vara en person som trivs med människor och är skicklig på att bygga förtroende hos kunderna.
Vi tror att du:
Har erfarenhet av B2B-försäljning
Har arbetat med nykundsbearbetning och kundutveckling
Har förståelse för exponering och säljdrivande aktiviteter i butik
Är van att arbeta självständigt mot budget och säljmål
Är strukturerad och kan planera ditt arbete över ett större geografiskt område
Är relationsskapande och affärsdriven
Meriterande är erfarenhet från dagligvaruhandeln (DVH) eller annan försäljning där arbete i butik är en naturlig del av rollen.
Tjänsten är resande med cirka 1-2 övernattningar per vecka beroende på stationeringsort. Tjänstebil ingår.
Denna rekryteringsprocess
I denna rekrytering samarbetar Brand Trade Sweden med HIREQ. För ytterligare information kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Vi ser fram mot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7639421-1967480".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hireq AB
https://jobb.hireq.se
411 03 GÖTEBORG
