Distriktssäljare DVH Frys region Blekinge/Småland/Gotland
Gunnar Dafgård Aktiebolag / Säljarjobb / Växjö Visa alla säljarjobb i Växjö
2026-07-07
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Brinner du för försäljning, har ett starkt driv och vill utvecklas tillsammans med några av frysens starkaste varumärken? Vi söker nu en engagerad Distriktssäljare till region Blekinge/Småland/Gotland för att ersätta en befintlig tjänst.
Hos oss får du en positiv och engagerad arbetsmiljö där vi stöttar varandra, firar framgångar och alltid har kunden i centrum. Vi tror på att framgång skapas genom gemenskap, tydliga mål och ett driv att göra skillnad.
Lämplig bostadsort är Växjö-Kalmar med omnejd. Du rapporterar till Säljchef Fryst och tjänsten utgår från bostaden.
Som säljare kommer du att arbeta med starka och välkända varumärken i Dafgårds, Billy's och Gorby's på den svenska dagligvarumarknaden. Du blir en del av ett härligt gäng med kunden i fokus som lägger energin på det vi faktiskt kan påverka. Vi är ett team som brinner för försäljning, samarbete och att skapa värde för våra kunder varje dag. Med flera konferenstillfällen per år ser vi till att både utvecklas tillsammans och ha roligt längs vägen – där går vi igenom kommande uppdrag, delar erfarenheter och bygger laganda genom trevligt samkväm.Publiceringsdatum2026-07-07Dina arbetsuppgifter
Din uppgift är att vara ansvarig för försäljningsutvecklingen i ditt distrikt via försäljning inom fryst mat. Du ansvarar för införsäljning och presentationer av kampanjer, sortiment och nyheter som du följer upp och exponerar. Ytterligare uppgifter är distributionsutveckling, löpande försäljningsanalyser, sortimentsoptimering samt att prioritera och värdera befintliga kunder. I rollen som Distriktssäljare kommer du, tillsammans med dina kollegor, att ses som en rådgivare som leder sina kunder till rätt lösningar i frysdisken.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en spännande tjänst i ett växande företag som verkar på en utmanande och föränderlig marknad. Vi ger dig en gedigen utbildning och personlig utveckling, både inom försäljning och inom dagligvaruhandeln i stort. Vi erbjuder ett roligt, utmanade och utvecklande arbete inom en mycket intressant bransch. Tjänstebil ingår.
Kvalifikationer & Egenskaper
Vi söker dig som drivs av sälj- och kundservice och där du kommer tillhöra ett företag med en erfaren säljkår och en attraktiv produktportfölj. Du är en glad, positiv och lösningsorienterad person med ansvarskänsla och ett eget driv som gör att du har förmågan att arbeta självständigt. Du trivs med att arbeta i en presterande arbetsmiljö. Naturligtvis har du ett intresse för matlagning.
Övriga kvalifikationer vi eftersöker för tjänsten som Distriktssäljare:
Utöver gymnasiekompetens ser vi gärna att du har erfarenhet av butiksförsäljning eller har kommit i kontakt med försäljning på motsvarande vis.
Goda kunskaper i Microsoft Office.
God förmåga att uttrycka sig väl i både tal och skrift.
B-Körkort
Om ovan beskrivning stämmer in på dig ser vi gärna att du söker det spännande jobbet som Distriktssäljare hos oss.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan genom att klicka på "Ansök här" i denna annons. Ansökningar som kommer in via brev eller e-mail tas tyvärr inte med i rekryteringsprocessen. Vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vid eventuella frågor sänd gärna ett e-mail till Säljchef Jonas Donnerhag på mail: jonas.donnerhag@dafgard.se
Sista dag att ansöka är 31 Juli
Observera att vi genomför alkohol- och drogtester i samband med anställning samt slumpmässigt under anställning för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gunnar Dafgård Aktiebolag
(org.nr 556080-5714), https://www.dafgards.se/sv/
Gunnar Dafgård AB (visa karta
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352 20 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gunnar Dafgård AB Jobbnummer
9994992