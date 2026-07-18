Distriktssäljare Dagligvaruhandel | Stockholm & Mälardalen
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2026-07-18
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Distriktssäljare – Dagligvaruhandel | Stockholm & Mälardalen
Vill du vara med och bygga ett växande premiumvarumärke i Sverige?
Brinner du för försäljning, gillar att skapa nya kundrelationer och vill arbeta självständigt med stora möjligheter att utvecklas? Då kan du vara den vi söker!
SAMGRIG AB är ett växande import- och distributionsföretag och exklusiv distributör av MARLENKA i Sverige – ett internationellt premiumvarumärke känt för sina honungstårtor och bakverk av hög kvalitet.
Sedan lanseringen i Sverige har MARLENKA etablerat sig hos bland annat ICA, Hemköp, orientaliska livsmedelsbutiker, caféer och restauranger. Försäljningen fortsätter att växa och nu söker vi en engagerad Distriktssäljare som vill vara med och ta nästa steg tillsammans med oss.Publiceringsdatum2026-07-18Om tjänsten
Som distriktssäljare blir du företagets ansikte utåt och en nyckelperson i vår fortsatta utveckling. Du ansvarar för att utveckla försäljningen genom att besöka både befintliga och nya kunder.
Arbetet är självständigt, varierande och socialt. Ingen dag är den andra lik – du träffar kunder, utvecklar nya affärer och hjälper våra produkter att växa på den svenska marknaden.Arbetsuppgifter
Besöka livsmedelsbutiker, caféer och restauranger.
Presentera och sälja MARLENKA-produkter.
Skapa nya affärsmöjligheter och utveckla långsiktiga kundrelationer.
Leverera produkter med företagets kylbil.
Planera och genomföra provsmakningar och butiksevent.
Säkerställa att produkterna exponeras på ett attraktivt sätt i butik.
Arbeta mot uppsatta försäljningsmål.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har ett stort intresse för försäljning och kundservice.
Är social, positiv och har lätt för att skapa förtroende.
Är ansvarstagande, självgående och lösningsorienterad.
Trivs med att arbeta ute på fältet.
Är målmedveten och motiveras av att skapa resultat.
Vill utvecklas tillsammans med ett växande företag.
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande, men inget krav. Vi välkomnar både dig som har erfarenhet och dig som har rätt inställning, driv och vilja att utvecklas. Vi ger dig den introduktion och utbildning du behöver för att lyckas.Kvalifikationer
B-körkort (krav).
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Engelska är meriterande.
Vi erbjuder
Fast lön och attraktiv provisionsmodell.
Företagsbil i tjänsten.
Introduktion och utbildning.
Ett självständigt arbete med frihet under ansvar.
Möjlighet att utvecklas och växa tillsammans med företaget.
Chansen att representera ett etablerat internationellt premiumvarumärke.
Ett engagerat team med korta beslutsvägar där dina idéer och initiativ värdesätts.
Varför välja SAMGRIG AB?
Hos oss blir du inte bara en medarbetare – du blir en viktig del av företagets framtid.
Vi är ett entreprenörsdrivet företag med höga ambitioner och en tydlig vision. Här får du möjlighet att påverka, utvecklas och göra verklig skillnad.
Om du söker ett arbete där du får ta ansvar, utvecklas inom försäljning och vara med på en spännande tillväxtresa, då vill vi gärna höra från dig.
Anställningsform
Heltid (deltid kan diskuteras).
Provanställning kan tillämpas.
Placeringsort: Stockholm och närliggande regionerSå ansöker du
Skicka din CV och en kort presentation till info@samgrig.se
.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Välkommen till SAMGRIG AB – tillsammans bygger vi framtidens premiumvarumärken på den svenska marknaden! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
E-post: info@samgrig.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Samgrig AB
(org.nr 559277-0365)
Travgatan 79 A (visa karta
)
194 30 UPPLANDS VÄSBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10006013