Distriktsläkare till Vårdcentralen Sankt Lars i Lund
Region Skåne, Primärvården / Läkarjobb / Lund Visa alla läkarjobb i Lund
2026-01-15
Gör skillnad. Varje dag.
Gillar du ett varierat arbete där du får använda hela din kompetens och samtidigt göra verklig skillnad för dina patienter? Nu söker vi en engagerad distriktsläkare som vill bli en del av vår stabila och välfungerande vårdcentral. Hos oss får du arbeta i en verksamhet med god arbetsmiljö, nära samarbete och stort fokus på kvalitet och utveckling.
Vårdcentralen Sankt Lars är en medelstor vårdcentral inom vårdvalet med verksamhet i ljusa och trivsamma lokaler i den vackra Sankt Larsparken i Lund. Här arbetar cirka 35 medarbetare i en stabil personalgrupp med låg personalomsättning och ett gott arbetsklimat som präglas av samarbete och gemensamt ansvar. Vi erbjuder mottagningar inom bland annat äldrevård, astma och KOL, diabetes, hjärtsvikt, hypertoni, inkontinens, barnavårdscentral samt vård av patienter på särskilda boenden. På vårdcentralen finns även ett välfungerande rehabteam bestående av fysioterapeuter, arbetsterapeut, kurator, dietist och psykolog. Vårt patientunderlag är varierat, vilket bidrar till ett omväxlande och utvecklande arbete där ingen arbetsdag är den andra lik.Publiceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
Hos oss får du ett varierat och meningsfullt arbete där du som distriktsläkare möter patienter i alla åldrar och livssituationer. Arbetet omfattar både planerade besök och akuta ärenden, och du får möjlighet att följa dina patienter över tid och bidra till en trygg och sammanhållen vård.
Du arbetar nära övriga professioner på vårdcentralen och har en viktig roll i det dagliga samarbetet, där du ger medicinskt stöd och rådgivning till kollegor. I uppdraget ingår även samverkan med kommun och andra vårdgivare, arbete med samordnad individuell plan, hembesök samt ansvar för patienter i hemsjukvård och på vårdboenden.
Tjänsten ger också utrymme för barnhälsovård och handledning av både studenter och ST läkare, vilket bidrar till ett stimulerande kunskapsutbyte i vardagen. Då en av våra distriktsläkare går i pension finns möjlighet att, för dig som är intresserad, ta ett utökat ansvar såsom medicinskt ledningsansvarig läkare (MLA).
Arbetstiden är förlagd måndag till fredag och vi är måna om att skapa goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid. Vi är lyhörda för dina önskemål kring upplägg, utveckling och ansvar, och ser gärna att tjänsten formas i dialog med dig.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad läkare och specialist i allmänmedicin med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Om du även innehar en annan specialitet ses det som meriterande för tjänsten. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.
Vi söker dig som är legitimerad läkare och specialist i allmänmedicin med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Erfarenhet av medicinskt ledningsuppdrag eller annan specialistkompetens är meriterande. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.
Som person har du ett genuint intresse för primärvård och ett professionellt, tryggt och respektfullt bemötande. Du trivs med att arbeta i team, men tar också ansvar för ditt självständiga arbete. Du är strukturerad, har god prioriteringsförmåga och bidrar aktivt till verksamhetens utveckling genom engagemang och initiativkraft. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
