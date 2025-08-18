Distriktsläkare till Ekerö vårdcentral - digifysisk vård i framkant
Praktikertjänst AB / Läkarjobb / Ekerö Visa alla läkarjobb i Ekerö
2025-08-18
, Botkyrka
, Salem
, Södertälje
, Huddinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Praktikertjänst AB i Ekerö
, Botkyrka
, Salem
, Södertälje
, Huddinge
eller i hela Sverige
Information om arbetsplatsen
Nu söker vi en specialist i allmänmedicin till oss på Ekerö Vårdcentral.
Som specialist i allmänmedicin hos oss bidrar du till att fortsätta bygga vår välfungerande vårdcentral till att bli ännu bättre. Ser vi att vi fungerar bra tillsammans så finns det goda möjligheter att du går in i vår erfarna ägargrupp och blir delat verksamhetsansvarig med andra läkare på mottagningen. Du är då med och planerar samt driver arbetet på mottagningen och blir dessutom delägare i Praktikertjänst.
Ekerö Vårdcentral är den största vårdcentralen i Ekerö kommun och ligger vid Ekerö centrum med goda kommunikationsförbindelser. Vi ansvarar för ca 20 000 listade patienter och är ca 70 medarbetare. Vi är en trevlig arbetsplats där vi alltid strävar efter att utveckla verksamheten. Publiceringsdatum2025-08-18Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter för specialist i allmänmedicin, såsom mottagningsarbete med ansvar för egen lista. Om intresse finns kan du även framöver ingå i ägargruppen och vara med att driva verksamheten som delägare. Vi arbetar digifysiskt och har goda tekniska möjligheter till videobesök och chatt med patienter när det är lämpligt. Möjlighet till BVC-tjänstgöring finns. Handledning av studenter och utbildningsläkare ingår. Kvalifikationer
• Legitimerad läkare som är specialist i allmänmedicin (eller närliggande specialitet).
• Mycket god svenska och engelska i tal och skrift.
• Datorvana och intresse för att arbeta digifysiskt.
• Erfarenhet av arbete i TakeCare meriterande, men ej nödvändigt.
• Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Dina personliga egenskaper
Du är noggrann och empatisk och strävar alltid efter att ge bästa möjliga vård i samtliga patientkontakter. Vidare bryr du dig genuint om dina kollegor och medarbetare och sprider en positiv stämning omkring dig. Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper samt förmåga till ledarskap.
Övrig information
Heltid, deltid kan diskuteras. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Vänligen inkom med löneanspråk. Kollektivavtal finns.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/565". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419) Arbetsplats
Hälso&Sjukvård, Stockholm, Ekerö Vårdcentral Kontakt
Magnus Edlund 08-56037500 Jobbnummer
9462477