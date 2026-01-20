Distriktsläkare/Specialistläkare i allmänmedicin, Vårdcentralen Ödeshög
2026-01-20
Vårdcentralen i Ödeshög är en mindre vårdcentral och har ett väl inarbetat team som månar om varandra.
Här erbjuder vi ett omväxlande och stimulerande arbete på en arbetsplats med god stämning, bra laganda, där vi hjälps åt med patienten i centrum
Vi hoppas att just du vill vara en del av vårt team och driva arbetet framåt tillsammans med oss.
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177- och jourcentraler kväll och helg och Allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke, bli chef alternativt gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering eller forskning.
Vårdcentralen Ödeshög har idag cirka 4 600 listade patienter och är ensam vårdcentral på orten.
På vårdcentralen finns läkarmottagning, specialistsköterskemottagningar, sjuksköterske-mottagning, barnhälsovård, psykosocial kompetens, fotvård och laboratorium. Vi ansvarar även för ett äldreboenden. I syfte att skapa jämställd vård över hela länet finns för närvarande ett lönetillägg och möjlighet att resa på del av arbetstid
Dina arbetsuppgifter
Vi söker en specialistläkare i allmänmedicin till vår läkarmottagning. I tjänsten ingår sedvanligt mottagningsarbete inom primärvårsuppdraget såsom läkarmottagning, barnhälsovård och konsultation med hemsjukvården och särskilda boenden. Till viss del kan omfattningen och fördelningen av dessa uppdrag utformas utifrån ditt individuella intresse. Du kommer att ingå i jourverksamhet, dels gemensam primärvårdsjour på jourcentral samt bakjourslinje. En del av din arbetstid kommer du att lägga på handledning av mindre erfarna kollegor såsom AT/ST-läkare samt läkarstudenter. Detta sker på särskilt avsatt tid i schemat.
Arbetsgrupp
Vi är cirka 19 medarbetare på vårdcentralen som trivs tillsammans i ett öppet arbetsklimat. Läkarmottagningen består idag av 3 specialistläkare och 1 ST-läkare.
Mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du på sidan Jobba på vårdcentral.
Om dig
Du är specialistläkare i allmänmedicin och har tidigare erfarenhet av att ha arbetat i primärvård. Du har svensk läkarlegitimation (bifogas ansökan) samt svenska språkkunskaper motsvarande nivå Svenska C1. Då du arbetar i ständig dialog med patienter, anhöriga, kollegor och andra verksamheter är det ett krav att du har mycket goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift.
Som person är du trygg i dig själv, har god samarbetsförmåga med övriga i teamet, är effektiv och kan planera, organisera och prioritera ditt arbete. Du har gott omdöme och tycker om teamarbete. Du är prestigelös och kommunicerar på ett tydligt sätt. Vi värdesätter att du har ett engagemang för verksamhetsutveckling och att du har social kompetens och kan möta olika människor utifrån deras behov. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Ansökan och anställning
Ansökan ska innehålla en komplett ifylld meritsammanställning för läkare vilket du hittar här. Denna ska vidimeras. Glöm inte att även bifoga kopia på examensbevis eller legitimation.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/116". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Vårdcentralen Ödeshög Kontakt
Verksamhetschef Britt Strömbäck britt.stromback@regionostergotland.se 073-0926784 Jobbnummer
9695463