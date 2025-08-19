Distriktsläkare/Specialistläkare i allmänmedicin, Vårdcentralen Lyckorna
Region Östergötland / Läkarjobb / Motala Visa alla läkarjobb i Motala
2025-08-19
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Motala
, Vadstena
, Mjölby
, Linköping
, Boxholm
eller i hela Sverige
Vi på Vårdcentralen Lyckorna söker en ny kollega och välkomnar dig att söka till vår arbetsplats.
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, 4 jourcentraler, Vårdcentrum Finspång, barnhälsovårdsenheten, vaccinationskliniken, 1177 och allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke, bli chef alternativt gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering eller forskning.
Vårdcentralen Lyckorna ligger i Motala och har idag cirka 16 000 listade patienter. På vårdcentralen finns läkarmottagning, specialistsköterskemottagningar, sjuksköterskemottagning, barnhälsovård, psykosocial kompetens, fotvård och laboratorium. Vi ansvarar även för ett antal äldreboenden.Publiceringsdatum2025-08-19Dina arbetsuppgifter
Vi söker en specialistläkare i allmänmedicin till vår läkarmottagning som värdesätter ett stimulerande och självständigt arbete i en utvecklande miljö.
I tjänsten ingår sedvanligt mottagningsarbete inom primärvårsuppdraget såsom läkarmottagning, barnhälsovård och konsultation med hemsjukvården och särskilda boenden. Till viss del kan omfattningen och fördelningen av dessa uppdrag utformas utifrån ditt individuella intresse. Du kommer att ingå i jourverksamhet, dels gemensam primärvårdsjour på jourcentral samt bakjourslinje. En del av din arbetstid kommer du att lägga på handledning av mindre erfarna kollegor såsom AT/ST-läkare samt läkarstudenter. Detta sker på särskilt avsatt tid i schemat.
Arbetsgrupp
Vi är cirka 70 medarbetare på vårdcentralen som trivs tillsammans i ett öppet arbetsklimat. Vi har ett gott samarbete med våra vårdgrannar, både inom Region Östergötland och inom kommunen. Vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt och bedriver en bred primärvårdsverksamhet. Läkarmottagningen består idag av specialistläkare, ST-läkare och underläkare under utbildning.
På vårdcentralerna finns läkarmottagning, sjuksköterskemottagning, specialistsköterskemottagningar, undersköterskemottagning, barnhälsovård, psykosocial kompetens, fotvård, äldrevårdsmottagning och laboratorium.
Om dig
Du är specialistläkare i allmänmedicin och har tidigare erfarenhet av att ha arbetat i primärvård. Du har svensk läkarlegitimation (bifogas ansökan) samt svenska språkkunskaper motsvarande nivå Svenska C1. Då du arbetar i ständig dialog med patienter, anhöriga, kollegor och andra verksamheter är det ett krav att du har mycket goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift. Du har giltigt B-körkort.
Som person är du trygg i dig själv, har god samarbetsförmåga med övriga i teamet, är effektiv och kan planera, organisera och prioritera ditt arbete. Du har gott omdöme och tycker om teamarbete. Du är prestigelös och kommunicerar på ett tydligt sätt. Vi värdesätter att du kan möta olika människor utifrån deras behov. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Ansökan och anställning
Ansökan ska innehålla en komplett ifylld meritsammanställning för läkare vilket du hittar här. Denna ska vidimeras. Glöm inte att även bifoga kopia på examensbevis eller legitimation.
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/225". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Vårdcentralen Lyckorna Kontakt
Verksamhetschef Lisa Bergander 010-1047371,Lisa.Bergander@regionostergotland.se Jobbnummer
9465414