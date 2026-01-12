Distriktsläkare/Specialistläkare i allmänmedicin, Vårdcentralen Ljungsbro
Vill du vara med och påverka primvårdens framtid och utveckling? Har du lust, ork och tålamod att bygga långsiktigt tillsammans med oss.
Vi på Vårdcentralen Ljungsbro söker en ny kollega och välkomnar dig att söka till vår arbetsplats.
Vår ambition är att vi med gemensamma krafter ska kunna skapa en ny och modern arbetsplats som möter morgondagens krav på ett fint patientomhändertagande och ett sunt och hållbart arbetsliv.
Vårdcentralen är belägen i utkanten av Linköping med vackra, natursköna omgivningar. Här har du möjlighet att ta en promenad på lunchen längs Göta Kanal.
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177- och jourcentraler kväll och helg och Allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke, bli chef alternativt gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering eller forskning.
Vårdcentralen Ljungsbro har idag cirka 10 900 listade patienter med specialistmottagningar inom barnhälsovård, diabetes, hjärtsvikt, äldrevård, astma/KOL, sårvård samt inkontinens. Vi har också dietist och en samtalsmottagning med samtalsterapeut, rehabkoordinator, psykiatrisjuksköterska, och psykolog. Även arbetsterapeut och fysioterapeuter finns i verksamheten. På Vårdcentralen Ljungsbro ser vi positivt på forskning.
Vår ambition är att erbjuda våra patienter vård av bästa möjliga kvalitet. Vi arbetar i team för att värna om kontinuiteten och stärka samhörigheten. Vi har väl inarbetade rutiner kring uppföljning av våra svårast sjuka patienter inklusive utarbetade ansvarsområden för att driva utvecklingen framåt. Vi tar emot studenter och utbildningsläkare och får återkommande goda vitsord från våra adepter som många gånger aktivt söker sig tillbaka till oss för fortsatta placeringar och anställningar.
I tjänsten ingår sedvanligt mottagningsarbete inom primärvårsuppdraget såsom läkarmottagning, barnhälsovård och konsultation med hemsjukvården och särskilda boenden.
Vi söker en specialistläkare i allmänmedicin till vår läkarmottagning. I tjänsten ingår sedvanligt mottagningsarbete inom primärvårsuppdraget såsom läkarmottagning, barnhälsovård och konsultation med hemsjukvården och särskilda boenden. Till viss del kan omfattningen och fördelningen av dessa uppdrag utformas utifrån ditt individuella intresse. Du kommer att ingå i jourverksamhet, dels gemensam primärvårdsjour på jourcentral samt bakjourslinje. En del av din arbetstid kommer du att lägga på handledning av mindre erfarna kollegor såsom AT/ST-läkare samt läkarstudenter. Detta sker på särskilt avsatt tid i schemat.
Om du som läkare ser digitalisering och ny teknik som en möjlighet vill vi skapa utrymme för att anamma nya metoder och arbetssätt. Vi vill verka för en nyskapande primärvård och nära vård och samtidigt ge chans till att möta våra patienter på alternativa sätt, till exempel genom videobesök och monitorering av vissa kroniska sjukdomar.
Arbetsgrupp
Vi är cirka 45 medarbetare på vårdcentralen som trivs tillsammans i ett öppet arbetsklimat. Läkarmottagningen består idag av 7 specialistläkare, 5 ST-läkare och 1 läkare under utbildning.
Om dig
Du är specialistläkare i allmänmedicin och har tidigare erfarenhet av att ha arbetat i primärvård. Du har svensk läkarlegitimation (bifogas ansökan) samt svenska språkkunskaper motsvarande nivå Svenska C1. Då du arbetar i ständig dialog med patienter, anhöriga, kollegor och andra verksamheter är det ett krav att du har mycket goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift. Du har giltigt B-körkort.
Ansökan och anställning
Ansökan ska innehålla en komplett ifylld meritsammanställning för läkare vilket du hittar här. Denna ska vidimeras. Glöm inte att även bifoga kopia på examensbevis eller legitimation.
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
