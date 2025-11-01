Distriktsläkare/Specialistläkare i allmänmedicin, Vårdcentralen Lambohov
Region Östergötland / Läkarjobb / Linköping Visa alla läkarjobb i Linköping
2025-11-01
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Lambohovs vårdcentral har nyrenoverade lokaler och en stabil verksamhet som är under utveckling.
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill utveckla allmänmedicinens visioner och hitta nya arbetssätt.
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177- och jourcentraler kväll och helg och Allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke, bli chef alternativt gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering eller forskning.
På Vårdcentralen Lambohov erbjuder vi ett omväxlande och stimulerande arbete på en arbetsplats med god stämning, bra laganda, där vi hjälps åt med patienten i centrum. Vi har en positiv inställning till nya idéer och arbetssätt där du kommer vara en viktig del.
Vårdcentralen Lambohov har cirka 11 700 listade och ligger centralt men har både stad och landsbygd i sitt upptagningsområde.
Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet som består av allt från akutsjukvård och planerad mottagningsarbete, från BVC till äldre.
Läs också gärna om regionens karriärstege för läkare och dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-11-01Dina arbetsuppgifter
Specialistläkare i allmänmedicin. Behärskar svenska språket i tal och skrift. Har svenska språkkunskaper motsvarande nivå Svenska C1. Erfarenhet av svensk sjukvård och intresse för handledning är meriterande. B-körkort krävs.
Arbetsgrupp
Vi arbetar ofta i team med distriktssköterskor, psykologer, dietist, rehab koordinator, vårdadministratörer och BVC sköterskor..
Mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här.
Om dig
Du är specialistläkare i allmänmedicin och har tidigare erfarenhet av att ha arbetat i primärvård. Du har svensk läkarlegitimation (bifogas ansökan) samt svenska språkkunskaper motsvarande nivå Svenska C1. Då du arbetar i ständig dialog med patienter, anhöriga, kollegor och andra verksamheter är det ett krav att du har mycket goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift.
Som person är du trygg i dig själv, har god samarbetsförmåga med övriga i teamet, är effektiv och kan planera, organisera och prioritera ditt arbete. Du har gott omdöme och tycker om teamarbete. Du är prestigelös och kommunicerar på ett tydligt sätt. Vi värdesätter att du har ett engagemang för verksamhetsutveckling och att du har social kompetens och kan möta olika människor utifrån deras behov. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Ansökan och anställning
Ansökan ska innehålla en komplett ifylld meritsammanställning för läkare vilket du hittar här. Denna ska vidimeras. Glöm inte att även bifoga kopia på examensbevis eller legitimation.
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Vi hoppas att du vill bli en del av vårt team på Vårdcentralen Lambohov.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1577". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Vårdcentralen Lambohov Kontakt
Medicinskt ansvarig läkare Sophia Milososka sophia.milososka@regionostergotland.se Jobbnummer
9584229