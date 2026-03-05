Distriktsläkare/Specialistläkare i allmänmedicin, Vårdcentralen Kolmården
2026-03-05
Vi söker nu dig, specialistläkare i allmänmedicin, för att komplettera vår grupp! Vi ser framåt ett behov av att bygga upp en robust läkarbemanning och har därför behov även av dig som till stor del vill arbeta med handledning av våra underläkare, AT-läkare, ST-läkare och studenter för att på sikt bygga upp en stabil läkargrupp.
Vi har också intresse av dig som vill jobba deltid.
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, fyra jourcentraler, Vårdcentrum Finspång, barnhälsovårdsenheten, 1177 och allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke, bli chef alternativt gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering eller forskning.
Vårdcentralen Kolmården har en god arbetsmiljö som uppskattas av våra medarbetare och patienter. Som nyanställd får du en gedigen introduktion som följs av en ständig kompetensutveckling - hos oss är vi måna om att stimulera både kompetensutveckling och förbättringsarbete genom samarbete. Då flertalet av oss arbetat länge och våra medborgare valt vårdcentralen som sin vårdgivare under många år ser vi kontinuitet som en naturlig del hos oss. Vårt mål framöver är att våra patienter ska ha en fast listad läkare som har en rimlig arbetsbelastning. Vårdcentralen Kolmården är belägen cirka två mil utanför Norrköping. Hit kommer du enkelt med bil, buss eller Östgötapendeln.Publiceringsdatum2026-03-05Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete på läkarmottagning, BVC, äldreboende och hemsjukvård. Utöver patientinriktat arbete behövs du för att handleda våra studenter och utbildningsläkare. Utifrån din erfarenhet och kompetens samt dina önskemål kan dessa arbetsuppgifter fördelas efter ditt intresse och din vilja framåt att utvecklas.
Du kommer ha möjlighet att styra mycket över dina egna arbetsuppgifter beroende på din bakgrund och kompetens, till exempel möjlighet att till stor del jobba med handledning.
Vi arbetar också med att värna om dig som medarbetare och vi har en god rutin kring schemaläggning och arbetstider där vi månar om våra medarbetares arbetsbelastning.
Arbetsgrupp
Mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här.
Om dig
Kravet för denna tjänst är att du är specialist i allmänmedicin. Angränsande specialitet med ett intresse för allmänmedicin som arbetsgivaren prövar likvärdig är också intressant för oss.
Du har svenska språkkunskaper minst motsvarande dokumenterad nivå C1, då detta är en förutsättning för att kunna kommunicera med patienter, anhöriga och kollegor obehindrat
Hos oss trivs du som har ett uttalat allmänmedicinskt förhållningssätt, god samarbetsförmåga och kan kommunicera med både patienter och kollegor på ett tydligt sätt. Vi vill därmed även att du är prestigelös och tycker om att arbeta i team där vi gemensamt tar ansvar för våra patienter.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Som specialistläkare kommer du att kunna styra över dina egna arbetsuppgifter och behöver därmed ha förmågan att planera, organisera och prioritera ditt arbete. För att kunna förmedla dina kunskaper och samarbeta med övriga professioner ser vi också att du är trygg i din professionella roll och kan kommunicera på ett lyhört och pedagogiskt sätt. Erfarenhet av handledning är meriterande.
Ansökan och anställning
Ansökan ska innehålla en komplett ifylld meritsammanställning för läkare vilket du hittar här. Denna ska vidimeras. Glöm inte att även bifoga kopia på examensbevis eller legitimation.
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
