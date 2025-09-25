Distriktsläkare/Specialistläkare i allmänmedicin, Vårdcentralen Finspång
Välkommen till Vårdcentralen Finspång.
Från och med 2025 är Vårdcentralen Finspång och Skärblacka ett gemensamt verksamhetsområde. Förändringen avser att ge en robust verksamhet som i framtiden är rustad för att klara av de demografiska utmaningarna som vi står inför.
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177- och jourcentraler kväll och helg och Allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke, bli chef alternativt gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering eller forskning.
Verksamheterna har idag tillsammans närmare 27 000 listade patienter och en personalstyrka på cirka 120 medarbetare. Det nya verksamhetsområdet innefattar Vårdcentralen Finspång och Vårdcentralen Skärblacka samt Jourcentralen Finspång. Inkluderad i Vårdcentralen Finspång finns även en filial i Rejmyre.
Läs också gärna om regionens karriärstege för läkare och dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-09-25Dina arbetsuppgifter
Som specialistläkare i allmänmedicin arbetar du med en egen patientlista. Du har ett varierat arbete med vanligtvis något sidouppdrag så som exempelvis SÄBO, Hemsjukvård eller BVC. En viktig del i arbetet är att handleda våra utbildningsläkare både från läkarprogrammet men även AT-, BT och ST-läkare. Du deltar i jouruppdraget som kvällar och helger utgår från Finspång samt har nattberedskap på helger i östra länsdelen.
I den utveckling som primärvården befinner sig i så ser vi behov av tid för utvecklingsarbete på vårdcentralen samt egen kompetensutveckling. I tjänsten ingår schemalagd tid för utvecklingsarbete och egen kompetensutveckling.
Arbetsgrupp
Läkargruppen vid de båda vårdcentralen består av 15 specialistläkare, tio ST-läkare samt i perioder BT-, AT- och underläkare. Vi har även återkommande läkarstudenter i våra verksamheter.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad läkare med specialistkompetens inom i första hand allmänmedicin. Vi är även intresserade av geriatrik eller annan specialistkompetens som bedöms vara lämplig för vår verksamhet. För oss är det viktigt att du har en bred allmänkunskap oberoende specialitet.
Du har svensk läkarlegitimation (bifogas ansökan) samt svenska språkkunskaper motsvarande nivå Svenska C1.
Du har en god samarbetsförmåga, kommunicerar, lyssnar och löser hinder på ett konstruktivt sätt. Du känner dig trygg i yrkesrollen och har lätt för att anpassa dig till nya situationer och ser möjligheter i förändringar. Vidare planerar, organiserar och prioriterar du ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har en positiv inställning till ditt arbete och handlar i enlighet med fattade beslut, policys och riktlinjer. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper där samarbete och bra bemötande mot patienter och kollegor är viktigt för oss.
Ansökan och anställning
Vi erbjuder en tillsvidareanställning 100 %. Tjänsten innebär arbete vardagar samt jourarbete kvällar och helger samt nattberedskap på helger. Grundplacering av tjänsten är Finspång men arbete på båda orterna kan bli aktuellt. Ansökan ska innehålla en komplett ifylld meritsammanställning för läkare vilket du hittar här. Denna ska vidimeras. Glöm inte att även bifoga kopia på examensbevis eller legitimation.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
