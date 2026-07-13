Distriktsläkare / Specialist i allmänmedicin sökes till Närvård Knäred
Närvård Knäred AB / Läkarjobb / Laholm Visa alla läkarjobb i Laholm
2026-07-13
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Vill du arbeta på en vårdcentral där du har nära till både patienter, kollegor och beslut – och samtidigt få möjlighet till ett hållbart arbetsliv? Då kan Närvård Knäred vara rätt plats för dig.
Vi är en privat vårdcentral i Knäred med cirka 2 350 listade patienter. Här arbetar vi nära varandra, hjälps åt över yrkesgränserna och har korta beslutsvägar. Vi värnar kontinuitet, tillgänglighet och medicinsk kvalitet – men också om att arbetslivet ska fungera över tid.
Hos oss vet vi att ett attraktivt arbete inte bara handlar om lön. Det handlar också om att kunna påverka sin vardag, skapa balans mellan arbete och privatliv och känna arbetsglädje över tid.
Det här erbjuder vi
• Flexibel tjänstgöringsgrad – 50 %, 75 % eller heltid.
• Möjlighet till längre sammanhängande ledighet och hållbara upplägg.
• Påverkan på schema och arbetsdag med korta beslutsvägar.
• Nära samarbete med sjuksköterskor, undersköterskor, rehab och sekreterare.
• Kontinuitet och rimlig överblick i patientarbetet.
• Landsbygd med hög livskvalitet och närhet till naturen.
• En varm och prestigelös arbetsplats med god teamkänsla.
• Konkurrenskraftiga villkor och individuell överenskommelse.
Vi söker dig som
• är specialist i allmänmedicin eller nära specialistkompetens
• uppskattar bredden i primärvården
• trivs med både självständigt arbete och nära teamarbete
• värdesätter kontinuitet och god patientkontakt
• vill bidra till en positiv arbetsmiljö
Arbetstid i huvudsak vardagar dagtid. Jour ingår enligt regional modell.
Välkommen till Närvård Knäred – Trygg, nära och hållbar vård för hela livet.Publiceringsdatum2026-07-13Kontaktuppgifter för detta jobb
Anders Skoglund
Specialist i allmänmedicin / verksamhetschef
Närvård Knäred
Prästgårdsvägen 5, 312 51 Knäred
0430–350 370
Hanna Skoglund
Personalchef / HR
Närvård Knäred hanna.skoglund@narvardknared.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12
E-post: Hanna.skoglund@narvardknared.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Närvård Knäred AB
(org.nr 559142-8528), http://www.narvardknared.se
Prästgårdsvägen 5 (visa karta
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312 51 KNÄRED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Närvård Knäred Jobbnummer
10001775