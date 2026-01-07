Distriktsläkare med fokus på handledning till Hertsöns Hälsocentral, Luleå
2026-01-07
Vill du jobba i ett engagerat team på en hälsocentral där du får göra skillnad? Trivs du på en mindre enhet där du har stora möjligheter att påverka? Vi söker nu dig till Hertsöns hälsocentral för att fortsätta utveckla verksamheten tillsammans med oss!
Vi är en mindre hälsocentral i Luleå där vi är ett gäng engagerade och erfarna medarbetare. Vi har ca 4400 listade invånare som vi strävar efter att ge en kvalitativ och god vård samtidigt som vi har fokus på en hållbar arbetsmiljö för oss som jobbar på enheten. Vi har korta beslutsvägar och testar gärna nya arbetssätt, samt är öppna för flexibla lösningar. Låter något av detta intressant? Skicka då in din ansökan, eller kontakta oss för att höra mer om hur vi jobbar
Vi sökerVi söker dig som är specialistläkare i allmänmedicin gärna med erfarenhet av att handleda utbildningsläkare och studenter. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av, eller stort intresse för, utvecklingsarbete.
För att trivas i denna roll behöver du ha god pedagogisk insyn och vara duktigt på att samarbeta med andra. I ditt arbetssätt är du mogen och har god helhetsyn.
Det här får du arbeta med
Är du erfaren och trygg i din roll som distriktsläkare? Brinner du lite extra för att handleda blivande kollegor? Vi söker nu dig till Hertsöns hälsocentral så att vi kan utöka möjligheterna att ta emot AT- och ST-läkare och fortsätta bygga upp primärvården tillsammans!
Nu söker vi ytterligare distriktsläkare med fokus på handledning av våra underläkare, där det inte är något hinder att arbeta deltid. Skicka in din ansökan, eller kontakta oss för att höra mer eller för att ge dina förslag på vettiga upplägg att diskutera mer kring!
Det här erbjuder vi dig
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder en tillsvidaretjänst på dagtid. Det finns möjlighet att jobba heltid eller deltid. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Tillträde sker i Mars 2026 eller enligt överenskommelse.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
