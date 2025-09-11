Distriktsläkare/läkare till Vårdcentralen Molkom
Region Värmland / Läkarjobb / Karlstad Visa alla läkarjobb i Karlstad
2025-09-11
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Värmland i Karlstad
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige
Din arbetsplats
Molkoms vårdcentral är en mindre vårdcentral med 4300 listade patienter.
Vårdcentralen är belägen 3 mil utanför Karlstad och det finns goda förutsättningar att åka kollektivt. På Molkoms vårdcentral arbetar olika professioner tillsammans för att skapa den bästa vården för våra patienter. Vi har erfaren personal och lägger stor vikt att du som distriktsläkare/läkare har lätt för att samarbeta. Hos oss arbetar distriktsläkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, kurator, rehabiliteringskoordinator, fotvårdsterapeut och vårdadministratörer.
Vi tar emot studenter av olika yrkeskategorier vilket upplevs positivt av både medarbetare och studenter. På vårdcentralen finns även barnavårdscentral, barnmorskemottagning, laboratorium och fysioterapimottagning.
Tack vare att alla medarbetare bidrar med sin kompetens, stort engagemang och viljan att göra ett gott arbete så upplevs vårdcentralen som en trevlig och varm arbetsplats där vi arbetar tillsammans och ställer upp för varandra. Vi sätter stor vikt på att du har ett intresse för att tillsammans med oss fortsätta att utveckla vår verksamhet. Vi är öppna för flexibla lösningar med möjlighet till visst distansarbete.Publiceringsdatum2025-09-11Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår akut och planerad mottagningsverksamhet. Vi har även ansvar för tillsyn av äldreboende och hemsjukvården. Vi träffar dagligen olika typer av patientärenden i alla åldrar. Arbetet är mycket varierande, då vi är en liten vårdcentral på glesbygden. Ingen dag är den andra lik.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är specialist i allmänmedicin eller har en annan relevant specialistkompetens och erfarenhet av primärvård.
Som person ser vi att du har förmågan att anpassa dig till ändrade omständigheter och snabbt kan ändra synsätt och förhållningssätt. Du tycker om att arbeta i team då samarbete är en stor del av arbetet. Vi ser även att du har ett intresse och förmåga att vilja hjälpa andra människor och har en tydlig kommunikation gentemot patienter och kollegor. Att kunna planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt ser vi också som viktigt.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/251496". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Arbetsplats
Vårdcentralen Molkom Kontakt
Petra Larsson, enhetschef 010-8341923 Jobbnummer
9503575