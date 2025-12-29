Distriktsläkare eller senior ST-läkare i allmänmedicin
Region Sörmland / Läkarjobb / Nyköping Visa alla läkarjobb i Nyköping
2025-12-29
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Sörmland i Nyköping
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige
Vårdcentralen Bagaregatan, Nyköping
Välkommen till en stabil vårdcentral med gott rykte. Att arbeta som specialist i allmänmedicin kan vara både fantastiskt och utmanande - vi kan ge dig rätt förutsättningar.
Vi tror att en relationsbaserad primärvård med fokus på kontinuitet är det bästa för både patienter och medarbetare. Med en avgränsad, blandad patientlista, frihet att styra din egen tidbok och ett starkt stöd från kollegor och andra personalgrupper får du möjlighet att ta eget ansvar och göra ett riktigt bra jobb.Publiceringsdatum2025-12-29Om företaget
Vårdcentralen Bagaregatan är belägen i centrala Nyköping med närhet till det mesta, inklusive trevliga lunchrestauranger. En sedan många år välfungerande vårdcentral med ca 13 000 listade invånare och nyrenoverade lokaler. Vi har mycket engagerad personal, god stämning och har roligt ihop. Utmärkande är ansvarstagande personalgrupper där alla månar om både patienter och varandra. Vi har en stor, inspirerande ST-grupp.Arbetsuppgifter
Vi erbjuder individanpassade lösningar kopplade till ansvarstagande. Som specialist är du teamledare i samarbetet kring patienten och arbetar nära övriga professioner. Du tar ett aktivt ansvar för din avgränsade patientlista och för våra gemensamma uppdrag exempelvis jourflöde, handledning, patientsäkerhet och fortbildning etc. Storleken på listan avgörs av din arbetstid och övriga sidouppdrag ex BVC och SÄBO.
På eftermiddagarna har vi gemensam jourmottagning följt av en uppskattad jourrond där vi tillsammans går igenom patienterna vi träffat. Vi stämmer av tillsammans varje morgon och har läkarmöte två gånger i veckan.
Din kompetens
Du är legitimerad specialistläkare i allmänmedicin eller ST-läkare i slutet av din svenska ST-utbildning. Tidigare, dokumenterad och erfarenhet av arbete inom svensk primärvård och därmed goda kunskaper om svensk hälso- och sjukvård är meriterande. Du kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift och om svenska inte är ditt modersmål har du minst C1.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och goda referenser från tidigare, jämförbara arbetsgivare inom svensk primärvård.
Anställningsform
Tillsvidareanställning på heltid eller enligt överenskommelse. Tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Verksamhetschef och specialistläkare i allmänmedicin Staffan Ahlkvist, 073-029 44 10.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-01-15.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)
och Instagram (http://www.instagram.com/region_sormland_jobbahososs/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RPV-25-142". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
Repslagaregatan 19 (visa karta
)
611 88 NYKÖPING Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
9664307