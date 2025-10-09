Distriktsköterska/Sjuksköterska till vårdcentralen Kristinehamn
2025-10-09
Välkommen till vår kompetenta och erfarna arbetsgrupp på Vårdcentralen Kristinehamn - en vårdcentral som våra patienter gärna listar sig hos.
Vi söker nya kollegor som vill vara med och skapa en god och trygg vård för våra patienter.
Till hösten står vi inför förändringar i sjuksköterskegruppen, därför söker vi nu en distriktssköterska eller sjuksköterska som vill bli en del av vårt team. Är du vår nya kollega?
Din arbetsplats
Vårdcentralen har 13 800 listade patienter. Här arbetar cirka 50 medarbetare med en
bredd av professioner. Vi är en erfaren personalgrupp med distrikts- och sjuksköterskor,
undersköterskor, kuratorer, psykolog, vårdadministratörer och fotterapeuter. Vi har fina
lokaler i det som tidigare varit Kristinehamns sjukhus. I samma byggnad finns dietister
labb, röntgen, öppenvårdsrehabiliteringen med fysioterapeuter och arbetsterapeuter,
närvårdsavdelning, apotek, barnmedicin och folktandvård.
Kristinehamn erbjuder goda tåg- och bussförbindelser, med närhet både till större städer
och till vår vackra skärgård. Och för dig som uppskattar ett uppfriskande morgondopp
ligger Vänerns strand bara ett stenkast bort.
Vårdcentralen är en välfungerande arbetsplats med stark gemenskap. Vi arbetar nära varandra och värdesätter både kvalitet och tillgänglighet. Ett gott samarbetsklimat är viktigt för oss, och vi är stolta över att flera av våra tidigare AT-läkare valt att stanna kvar efter sin utbildning - ett fint betyg på vår arbetsmiljö. Här välkomnas både nytänkande, erfarenhet och kreativitet. Arbetsmiljön är ett prioriterat område, och du arbetar i nära samarbete med kompetenta kollegor från flera olika yrkeskategorier.Publiceringsdatum2025-10-09Arbetsuppgifter
Som distrikts-/sjuksköterska hos oss blir du en viktig del av teamet. Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar bland annat:
- Telefonrådgivning
- Planerat mottagningsarbete
- Triagering och omhändertagande av akuta patienter
- Möjlighet att arbeta med specialmottagningar inom diabetes, astma/KOL, demens och hjärtsvikt.
Du kommer även att bemanna Kristinehamns jourcentral dagtid var sjunde helg, vilket innebär lediga vardagar enligt ett fast rullande schema. Provanställning kan komma att tillämpas.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är utbildad distriktssköterska eller legitimerad sjuksköterska med minst tre års erfarenhet av yrket. Vi arbetar med mentorskap så du behöver ha ett genuint intresse för människor och alltid ha patienten i fokus. Du är positiv och flexibel med god förmåga att skapa kontakter. Du ska kunna arbeta självständigt men också i team. Du behöver ha god svenska i tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete på vårdcentral, mottagning eller med telefonrådgivning. Vi ser positivt på om du har intresse för eller vidareutbildning inom astma/KOL, demens eller diabetes.
Välkommen med din ansökan! Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss. Vi ser fram emot att höra från dig.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan.
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
Vårdcentralen Kristinehamn Kontakt
Karoline Larsson, enhetschef karoline.larsson@regionvarmland.se Jobbnummer
9548137