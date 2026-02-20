Distriktsköterska/sjuksköterska till södra vårdcentral | Tiohundra
Vårdcentralen växer och vi behöver bli fler.
Är du distriktssköterska eller erfaren sjuksköterska som vill bli en del av vårt positiva team med en härlig sammanhållning? Hos oss på södra vårdcentralen får du chansen att arbeta med varierande uppgifter där din insats gör skillnad. Följ oss på Instagram genom att klicka här för att få en inblick i vår vardag! Publiceringsdatum2026-02-20Om tjänsten
Arbetet är självständigt och varierat med goda möjligheter till både yrkesmässig och personlig utveckling. Du ansvarar för telefonrådgivning och mottagningsarbete vid både fysiska och digitala besök. Arbetsuppgifterna är bland annat såromläggningar, rådgivande samtal, suturtagning, öronspolning, vaccinering och en stor och viktigt del av arbetet är telefonrådgivning.
Tjänsten är helgfria vardagar 08:00-17:00. Vi ser gärna att du arbetar 100 % men tjänstgöringsgrad kan diskuteras. Tjänsten är en tillsvidaretjänst med start enligt överenskommelse.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Mottagningsarbete i form av tex. såromläggningar, stomier, nefrostomier, piccline, suturtagning, öronspolning m.m.
Vaccinering
Rådgivande samtal, årskontroller, kartläggande samtal.
Rådgivning via telefon.
Om vårt erbjudande:
Vi erbjuder friskvårdsbidrag på 5000 kr per år via Epassi. Du kan läsa mer om våra förmåner här.
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
Vara legitimerad sjuksköterska.
Minst 2-3 års erfarenhet av att arbeta som sjuksköterska.
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande:
Vidareutbildad till distriktssköterska.
Tidigare arbetat inom primärvården.
Kunskaper om journalsystemet Take Care.
För att trivas hos oss ser vi att du är en självgående person som tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har lätt för att planera och strukturera ditt arbete. Du har en god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt arbetsklimat där vi hjälps åt och stöttar varandra i det dagliga arbetet. Du är också serviceinriktad och har alltid patientens bästa i fokus - du möter varje individ med engagemang, lyhördhet och respekt.
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
Norrtälje södra vårdcentral har cirka 11 400 listade patienter och här arbetar cirka 35 medarbetare. Vårdcentralen är belägen i centrala Norrtälje.
På vårdcentralen får du kollegor med hög kompetens och lång erfarenhet. Vi är en personalgrupp med bred kompetens som präglas av ett gott arbetsklimat och samarbete över yrkesgränserna. Hos oss finns diabetessjuksköterska, hjärtsviktssjuksköterska, astma/KOL-mottagning och en äldremottagning. På vårdcentralen finns dessutom ett rehabteam med kurator och psykolog samt rehabiliteringskoordinator. Alla personalkategorier är engagerade i studenthandledning på ett eller annat sätt då vi har mycket studenter.
Tiohundra har 5 vårdcentraler och 1 filialvårdcentral. Vi samverkar i kvalitets- och utvecklingsfrågor både mot sjukhuset och andra verksamheter inom bolaget.
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
